CoronaVirus-Covid19: La Poste Tunisienne lance un appel pour utiliser massivement la D17 et limiter la contamination

A la lumière de la propagation rapide de la Covid19 (de la famille Corona Virus) en Tunisie avec de plus en plus de cas confirmés de contamination, la Poste Tunisienne vient de lancer un appel aux commerçants et à tous les citoyens d’adopter massivement la solution de paiement électronique D17 afin de limiter les contacts directs et donc, une propagation plus rapide de virus Covid-19.

Vous pouvez apprendre davantage sur l’application D17 de la poste sur ce lien : DigiClub (Ep 109) : la Poste tunisienne, plus digitale que jamais

W.N

