CoronaVirus-Covid19: La startup Paymee supprime les commissions pour les commerçants pendant 3 mois

Partagez 100 Partages



La startup tunisienne Paymee qui propose une application mobile de e-paiement via mobile vient de décider la suppression des commissions sur toutes les transactions pour les commerçants pendant 3 mois et ce, en réponse à la pandémie de la CoronaVirus-Covid19. “Cette mesure vise à encourager les commerçants et les consommateurs à réduire au maximum les contacts directs, d’autant plus que l’argent liquide peut être un vecteur de transmission du virus”, a déclaré Marwen Amamou, CEO de Paymee. “Pour commencer à accepter les paiements par Paymee, créez un compte et demander à devenir commerçant. Paymee vous contactera et s’occupera du reste”.

Paymee est une application mobile qui facilite aux commerçants le paiement électronique sans espèces. Les clients utilisent l’application pour payer leurs achats. Les commerçants reçoivent l’argent sur leurs comptes Paymee instantanément. Un compte Paymee ressemble à un compte bancaire virtuel avec les opérations et le solde mis à jour en temps réel.

L’application permet également de transférer l’argent gratuitement entre particuliers.

De plus, Paymee a un module de paiement en ligne intégrable sur les sites e-commerce. Celui-ci permet aux e-commerçants de recevoir les règlements en ligne sans cartes bancaires et à terme se passer du paiement à la livraison.

Il est possible de recharger Paymee en espèces dans les bornes indiquées dans l’application.

Lien de téléchargement de l’application android: pym.ee/android

Lien de téléchargement de l’application iOS: pym.ee/ios

Pour plus d’informations : www.Paymee.tn

Notons que la Startup Paymee a gagné la saison 2 d’El Pitch avec son CEO Marwen Amamou dont vous pouvez redécouvrir son Pitch sur ce lien.

W.N d’après communiqué