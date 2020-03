CoronaVirus/Covid19 – Livraison à domicile sur le Grand Tunis: Founa Shop annonce de nouvelles mesures

Partagez 40 Partages

Le premier service de livraison à domicile des produits des supermarchés MG, Founa Shop, vient d’être pris d’assaut par plusieurs citoyens ayant choisi le confinement à cause du CoronaVirus/Covid-19. Le directeur de cette startup rachetée dernièrement par les supermarchés MG, Karim Skik, vient d’annoncer la mise en place de nouveaux process. Voici sa lettre.

Je voudrais commencer par vous remercier pour la confiance que vous nous manifestez en continuant de faire vos courses chez nous et à recevoir nos livreurs chez vous. Sachez que nous prenons toutes les précautions nécessaires (gants, gels, etc.) et adoptons les gestes « barrières » suivant les instructions des autorités de santé et ce, depuis la réception des marchandises jusqu’à leur livraison sur le pas de votre porte ou le coffre de votre voiture, pour assurer votre protection et celle de notre équipe.

Par ailleurs, vous comprendrez que le contexte particulier que connaît notre pays a engendré des perturbations du rythme habituel de notre service. Le bond enregistré dans les commandes dans un laps de temps aussi court a été tel que nous n’étions pas dimensionnés pour y répondre. Malgré tous les efforts que nous déployons et les moyens que nous mettons en place, il n’est pas encore possible de retrouver un rythme normal de livraisons.

Ceci s’est traduit pour vous par des délais de livraison qui se sont allongés considérablement. Ceci dit, nous tâchons chaque jour à améliorer nos process pour gagner en réactivité.

D’autres parts, et pour des raisons d’équité et de civisme, nous étions obligé d’appliquer des restrictions de quantité sur certains produits. Nous nous en excusons et sollicitons votre indulgence et votre patience en ces circonstances très particulières.

Nous continuons malgré tout à honorer 100% des commandes acceptées et à vous les livrer en temps et en heure. Ce que nous pouvons vous assurer c’est que nous nous mobilisons tous pour essayer de minimiser ces désagréments et vous servir au mieux mais, à l’impossible nul n’est tenu.

Sachez déjà qu’au vu de l’encombrement des créneaux de livraison à domicile, vous pouvez disposer de vos courses au drive de founa.com sur le parking de MG maxi de La Marsa. L’opération d’enlèvement de vos courses ne prend que quelques minutes sans que vous soyez obligés de descendre de votre véhicule. Nos livreurs assurant le dépôt de celles-ci directement dans le coffre de votre voiture.

Par ailleurs, nous vous suggérons d’anticiper vos courses une semaine à l’avance, ce qui vous permettra de choisir avec une plus grande flexibilité votre créneau de livraison à domicile. En cas de planning fluidifié, nous ne manquerons pas de vous contacter personnellement pour vous proposer d’avancer votre livraison, par exemple.

Enfin, je me permets de solliciter votre solidarité et votre sens de la citoyenneté en vous demandant de ne pas effectuer des courses exagérées afin que le maximum de personnes puisse recevoir ce dont elles ont besoin. Je peux vous assurer qu’à ce jour, il n’y aucune pénurie enregistrée, nous continuons de recevoir de la marchandise tous les jours grâce à notre partenaire MG. Ce partenariat s’exprime à la fois dans la puissance logistique de MG pour nous fournir en marchandise et son maillage de fournisseurs pour assurer l’approvisionnement notamment en denrées de première nécessité. Nous disposons donc grâce à MG d’une visibilité pour vous fournir les quantités raisonnables des produits commandés.

Mobilisé aux côtés de mes équipes, avec l’ensemble de mes collaborateurs, je veille à la maîtrise de la situation, au maintien optimum de notre qualité de service et à votre entière satisfaction, qui demeure pour tous les nôtres, un bien précieux dans les valeurs de Founa.com. Nous restons à votre écoute par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux et nous ne manquerons pas de répondre à chacune de vos sollicitations.

Prenez soin de vous et des vôtres. Observons strictement les consignes des autorités et tout rentrera dans l’ordre

Karim Skik

Directeur Général Founa.com