Coronavirus-Covid19 : TT, Ooredoo et Orange lancent une campagne de dons via USSD pour le ministère de la Santé

Mise à jour à 14h40 : Il est possible d’envoyer plus que 1 dinar (1000 millimes) et jusqu’à 100 dinars (100 000 millimes) en composant le code USSD *1818*(montant_en_millime)# chez tout les opérateurs. On croit savoir également que la présidence du gouvernement annoncera incessamment sous peu cet appel au don par USSD dans le cadre d’une campagne nationale de solidarité. La demande du ministère des TIC et de la Transformation Digitale envoyée aux 3 opérateurs hier samedi 14 mars avait pour but de laisser le temps aux différents services techniques de faire le déploiement et les tests techniques nécessaires avant l’annonce officielle du Chef du Gouvernement.

Mise à jour à 12h40 : Tunisie Telecom vient de contacter la rédaction pour informer qu’il est possible aux abonnés de TT de payer plus que 1 dinar en composant *1818*(montant_en_millime)#. Ainsi, il sera possible de faire des dons de 1100 millimes et plus.

Première édition de l’article : Les 3 opérateurs télécoms tunisiens: Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, viennent de lancer un service USSD pour que les citoyens puissent envoyer leur dons au ministère de la Santé.

Il suffit de taper *1818# puis “appeler” pour faire un don d’un (1) dinar qui sera retranché du solde du compte prépayé. Quant aux lignes avec facturation (pour les forfaits et les lignes postpayés), ce service sera ouvert que pour les personnes physiques n’ayant pas une facturation au nom d’une entreprise.

Le but de cette campagne est d’aider à financer les kits de tests et les frais d’analyses des cas suspects de la CoronaVirus/Covid-19 ainsi que pour soutenir financièrement les hôpitaux/urgences sur toute la Tunisie pour pouvoir accueillir les états grave.

Notons qu’à la journée du samedi 14 mars, le ministère de la Santé a confirmé 18 cas de personnes atteintes de la Covid-19 et estime que la propagation du virus sera exponentielle dans les prochains jours. Des spécialistes s’attendent à ce qu’un scénario à l’italienne, c’est à dire un confinement total sur tout le territoire, sera même envisageable dans quelques jours.

Après vérification, cette initiative émane d’une demande émise par le ministère de tutelle (ministère des TIC et de la Transformation digitale) hier samedi 14 mars auprès des 3 opérateurs.

W.N