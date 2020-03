Coronavirus : Huawei fait don de technologies au ministère tunisien de la Santé

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, une délégation de Huawei présidée par Philippe Wang, le vice-président exécutif pour la région Afrique du nord et accompagné par Adnane Ben Halima, directeur général adjoint de Huawei Tunisie, ont rencontré, vendredi, les cadres du ministère tunisien de la Santé publique à Bab Saadoun.

Lors de la réunion, Huawei a proposé à fournir à l’Etat tunisien les systèmes de téléconférence à la pointe de la technologie pour permettre à toutes les parties prenantes de communiquer parmi les différents départements et aussi via d’autre terminaux afin d’être de plus en plus rapide et d’éviter au maximum tout contact physique. A cette occasion, Huawei a fourni un ensemble de démonstration de téléconférence prouvant une bonne qualité et une réponse instantanée en temps réel. Les quantités finales de système de téléconférence à fournir par Huawei seront finalisées très prochainement avec des parties liées.

Le géant de télécommunication Chinois a également proposé de fournir les produits chimiques et les agents actifs nécessaires à la préparation des échantillons pour le séquençage de l’ADN et a suggéré d’ouvrir sa plate-forme cloud3 dotée d’une énorme capacité de traitement de donnés en Intelligence Artificielle IA, depuis la Chine. Et pour d’autres formes de soutien de Huawei à la Tunisie, comme des masques etc., ils seront également déterminés très bientôt en quantité et en délai de livraison.

Mounir Romdhani, le chef du Cabinet du ministre de la Santé a déclaré, à son tour, que « La guerre contre le Coronavirus passe aussi par la technologie. Nous remercions Huawei pour l’intérêt porté à la situation en Tunisie et pour sa collaboration précieuse. Huawei nous a fourni plusieurs solutions pour sauvegarder les données en rapport avec la pandémie et faciliter la communication en cette période difficile ».

Philippe Wang, a par ailleurs exprimé l’intention de la compagnie à travailler main dans la main avec le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le COVID-2019 et a déclaré avoir fortement apprécié la stratégie mené par le gouvernement tunisien à cet effet.

«Nous sommes ravis de pouvoir aider la Tunisie dans son combat contre cette pandémie dont nous sommes conscients de la gravité. Nous avons présenté dans ce sens plusieurs suggestions aptes à apporter des solutions à court terme, notamment d’offrir les système de téléconférence de haute performance et d’ouvrir à distance notre plate-forme cloud3 qui a déjà été utilisée massivement pour le traitement des tests en période de pointe épidémique en Chine», a indiqué M. Wang.

«Dans ce contexte de mondialisation, cette pandémie nous rappelle que l’être humain doit toujours demeurer la priorité. Nous espérons pouvoir faire profiter au gouvernement tunisien de notre savoir-faire en matière de technologie de l’information pour triompher ensemble de cette bataille», a-t-il ajouté.

