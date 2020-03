Coronavirus : mesures exceptionnelles mises en place par Bank ABC

Dans ce contexte de pandémie, Bank ABC, en tant que Banque citoyenne, se mobilise à vos côtés. Notre urgence actuellement est de vous aider et vous protéger.

Nos services sont accessibles 24H/7J via ABC Digital, notre plateforme de banque à distance, l’Espace Libre-Service à l’agence Ariana et notre réseau de DistributeursAutomatiques Bancaires répartis sur le Grand Tunis, Sousse et Sfax.

De plus, dans ces circonstances uniques, Bank ABC en Tunisie se mobilise pour vous, afin devous faciliter le quotidien, d’alléger vos préoccupations et de limiter vos déplacements, et ce,grâce à la mise en place des mesures exceptionnelles suivantes pour le mois de Mars courant et tout le deuxième trimestre 2020 :

– Gratuité pour nos clients non encore équipés pour la commande de toutes les nouvelles cartes VISA Classiques et Gold ;

– Suppression des commissions sur les frais des renouvellements des cartes pour nos clients déjà équipés;

– Gratuité pour nos clients des rééditions des mots de passe de toutes les cartes; – Relèvement gratuit des plafonds de retrait et de paiement de toutes les cartes; – Gratuité pour nos abonnés des loyers des TPE ;

– Gratuité de la solution e-banking ABC DIGITAL.

Et surtout pour l’ensemble des usagers : la Gratuité sur les opérations de retrait DAB / GAB quel que soit la Banque utilisée en Tunisie.

Communiqué