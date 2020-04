Covid-19: 3SG se porte volontaire pour appuyer les startups et PME tunisiennes

Partagez 1 Partages

L’agence 3SG a annoncé, mercredi, qu’elle mettait son savoir-faire à la disposition des entreprises tunisiennes touchées par la crise occasionnée par la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une initiative indépendante pour appuyer les efforts nationaux de lutte contre la propagation de cette pandémie mondiale.

L’agence “se mobilise pour mettre gratuitement et bénévolement, toutes ses compétences et son savoir-faire à la disposition des startups et des petites et moyennes entreprises, touchées par cette crise, et qui auront plus que jamais besoin de se relancer rapidement par la suite”, lit-on dans le communiqué.

“Nous mettons volontairement toutes nos ressources pour lutter contre cette crise mondiale qui a boosté notre solidarité. Dans ce sens nous avons choisis de contribuer à notre façon pour créer l’espoir que demain sera meilleur et que la Tunisie s’en sortira plus forte”, a déclaré la CEO de l’agence, Hosni Ghariani.

NJ & Communiqué