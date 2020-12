Covid-19 : Facebook s’attaque aux fake news et aux théories du complot

Partagez 1 Partages

Le réseau social Facebook, a annoncé, jeudi dans un communiqué, qu’il supprimerait les informations erronées en lien avec les vaccins Covid-19 ainsi que les théories du complot largement diffusées depuis le début de la pandémie, et ce dans le cadre de sa lutte contre la désinformation.

Facebook compte supprimer les informations dont la véracité a été démentie par les organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Food and Drung Administration ou encore les Centers for Diseases and Prevention des Etats-Unis.

« Compte tenu des nouvelles récentes selon lesquelles les vaccins COVID-19 seront bientôt déployés dans le monde entier au cours des prochaines semaines, nous commencerons à supprimer les informations démenties par des experts en santé publique sur Facebook et Instagram (…) Cela pourrait inclure de fausses déclarations sur la sécurité, l’efficacité, les ingrédients ou les effets secondaires des vaccins. Par exemple, nous supprimerons les fausses informations selon lesquelles les vaccins COVID-19 contiennent des micro-puces ou tout autre élément qui ne figure pas sur la liste officielle des ingrédients des vaccins. Nous supprimerons également les théories du complot sur les vaccins COVID-19 (…) Nous mettrons régulièrement à jour les informations que nous supprimons en fonction des conseils des autorités de santé publique à mesure qu’elles en apprendront davantage », lit-on dans un communiqué de presse publié par la firme de Mark Zuckerberg.

NJ