Covid-19 : Huawei offre masques, tests de dépistage et systèmes de vidéo conférence à la Tunisie

Les responsables de Huawei confirment l’engagement du géant chinois de télécommunications dans la lutte contre le coronavirus en Tunisie, et ce à travers la mise en place de plusieurs projets technologiques à vocation sanitaire.

Le secrétaire général du gouvernement Khalil Chtourou, le vice-président exécutif de Huawei pour la région Afrique du nord, Philippe Wang, ainsi que Spark Zhang, directeur général Huawei Tunisie et Adnane Ben Halima directeur général adjoint de Huawei Tunisie, se sont réunis mercredi 25 mars 2020 au siège du gouvernement à la Kasbah.

Les responsables de Huawei ont passé en revue les différentes actions entreprises par la société afin d’aider le gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Ainsi, cette collaboration fructueuse a permis la mise en place d’un système de communication à distance entre les différents départements et intervenants du ministère de la santé, dont notamment la technologie de téléconférence qui permet aux autorités nationales de santé de gérer cette crise sanitaire sans précédent.

Chtourou a exprimé la reconnaissance du gouvernement tunisien pour l’engagement de Huawei envers la Tunisie ainsi que ses efforts pour l’activation de la livraison de matériels commandés depuis la Chine. « Les tunisiens se souviendront de Huawei ! » a-t-il dit.

« C’est une grande aide de la part de nos amis à Huawei de faire un don de 10.000 tests du COVID-19 ainsi que 100.000 masques chirurgicaux. Cela pourra nous faciliter la mission d’accélérer le nombre de dépistage effectué par jour et de pouvoir lutter contre ce virus avec plus d’équipements médicaux », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de Huawei Tunisie Spark Zhang a précisé : « Nous collaborons avec le ministère de la santé pour faire face à la montée du nombre des patients. ». « L’objectif est de faciliter l’importation de kits de dépistage rapide et masques, et qui seront fournis prochainement » a-t-il ajouté.

Ben Halima, de son côté, a assuré que: « Nous négocions avec nos collaborateurs chinois la possibilité de fournir d’autres techniques plus efficaces en termes de temps et de technologies pour un traitement plus rapide de la contagion ».

Les représentants de Huawei ont ensuite refait une visite au ministère de la Santé, pour une rencontre avec le ministre Abdellatif El Mekki et son chef de cabinet Mounir Romdhani.

Le ministre de la santé a remercié Huawei pour son soutien précieux et unique envers la Tunisie dans sa lutte contre COVID-19. « Je suis impressionné par le système de vidéo conférence installé au ministère de la santé la semaine dernière. Cela nous a permis de rester en contact avec les différents intervenants de la crise dans tous les gouvernorats en toute sécurité », a-t-il indiqué.

De sa part, Philippe Wang a dit : « Etant acteur à l’avant-garde de la technologie, Huawei met à la disposition de la Tunisie tous ses moyens pour l’aider à rendre plus efficace la prévention mais aussi le traitement du COVID-19. Nous nous mettons à la disposition du gouvernement tunisien pour assurer la transformation numérique des systèmes de santé en réponse aux urgences publiques majeures».

Abdellatif El Mekki, ministère de la santé publique a de son côté, salué l’effort important qu’effectue le géant de la technologie chinois pour venir en aide à la Tunisie dans ces moments difficiles.

