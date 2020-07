Covid-19 : interfaces homme-machine et fonctionnalités connectées pour des voitures plus sûres

Partagez 4 Partages

La crise sanitaire du nouveau coronavirus, SARS-Cov-2, a stimulé davantage le développement de nouvelles technologies. Aucun secteur n’a échappé à cette crise et tous, notamment les constructeurs automobiles, se sont précipités dans la recherche de solutions adaptées à ce contexte de pandémie.

Selon Gartner, plusieurs technologies automobiles sont en cours de développement pour rendre les voitures plus sûres et réduire les risques d’infection pour les passagers.

La crainte d’attraper le virus a changé et continue de changer les habitudes de voyage des gens, selon la firme de consulting. Pour répondre à ce besoin, quatre domaines, en particulier, devraient aider à réduire le risque d’infection au Covid-19 pour les occupants d’un véhicule.

Désinfection de l’intérieur

L’éclairage ultraviolet (UV-C) peut-être utilisé pour désinfecter plusieurs surfaces de contact fréquent. Les surfaces en plastique et en verre dans la voiture peuvent être remplacées par des surfaces en matière développée sur la base de technologies antimicrobiennes pour réduire les risques de contagion des conducteurs et des passagers.

La désinfection de l’intérieur du véhicule peut également être réalisée en chauffant l’habitacle pendant une longue période et ainsi réduire la quantité de microbes.

Purification de l’air

Les constructeurs automobiles pourraient penser à installer des purificateurs d’air embarqués au plasma pour filtrer les impuretés.

L’utilisation de filtres à air à haute efficacité (Hepa) peut également filtrer les germes lorsque la climatisation est réglée sur la recirculation de l’air, ce qui la rend plus sûre pour les passagers.

Fonctionnalités connectées

Les serrures de porte automatisées et les boutons démarrage / arrêt du moteur jumelées à des applications mobiles peuvent réduire le contact avec le véhicule.

Les applications mobiles peuvent aussi être utilisées pour les services après-vente, les essais sur route, l’entretien des véhicules chez les concessionnaires, l’assistance routière, le service d’entretien et de livraison à domicile des véhicules.

Interface Homme-machine

L’utilisation d’un assistant vocal efficace est une autre option qui peut aider à réduire le contact avec le véhicule. L’intelligence artificielle émotionnelle peut rendre l’interaction entre les passagers et le véhicule plus personnalisée et en même temps aider à la détection précoce des symptômes de la maladie, tels que la toux ou la fièvre, et avertir le conducteur.

L’intégration de ces technologies par les constructeurs automobiles pourrait, aussi, les aider à attirer plus de consommateurs et stimuler leurs ventes.

