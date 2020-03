COVID-19 : la startup Keeplyna offre des consultations médicales en vidéo-conférence

Partagez 0 Partages

Il est maintenant possible de faire une consultation en ligne avec un médecin pour pouvoir recevoir un avis médical concernant les symptômes du coronavirus et comprendre les différentes étapes pour prévenir la contamination à l’entourage et la famille.

La startup Keeplyna présente le service tobba.tn qui offre via la télémédecine des consultations vidéo et chat (vidéoconférence) avec des patients. Le service en ligne est totalement sécurisé moyennant la possibilité de paiement en ligne (45 dinars TTC/consultation).

En ces temps de crise, les équipes de surveillance de contamination des nouveaux cas de coronavirus vivent une situation critique avec des centaines d’appel d’urgence au SAMU sur 190 ou le numéro vert 80 101 919 pour déclarer des cas de suspicion de Covid-19.

En effet, aujourd’hui, les chiffres de contamination deviennent alarmants devant le passage de la courbe des nouveaux cas confirmés par le virus SARS-Cov-2 de l’aspect linaire à l’aspect exponentiel prévoyant un état de contamination très élevé et une possibilité de passage à l’étape 3.

Lien de téléconsultation : https://bit.ly/2U1a27e.

Communiqué