Covid-19 : l’Alecso lance une initiative pour la promotion du E-learning

L’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso) a annoncé, jeudi, le lancement d’une initiative visant la promotion du E-learning.

L’Alecso a indiqué, dans une annonce officielle publiée sur son site web, que cette démarche avait été mise en œuvre compte tenu du contexte et de l’épidémie en cours de Coronavirus.

L’Organisation a affirmé qu’elle mettait à disposition des Etats-membres ses ressources et son expertise dans l’apprentissage ouvert et en ligne, notamment, ses plateformes spécialisées et MOOCs dédiés.

L’Alesco a ajouté que les enseignants bénéficieraient dans le cadre de cette initiative de sessions de formation dans le domaine de l’apprentissage en ligne afin qu’ils puissent se familiariser avec les pratiques et les technologies E-learning utilisées.

