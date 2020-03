Covid-19 : Orange Tunisie réduit le prix de son offre Data 25Go à 10 DT la nuit

Partagez 474 Partages

Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus qui touche notre pays et au confinement qui en découle, Orange Tunisie est pleinement mobilisé pour assurer en toute circonstance la continuité des services et des réseaux de ses clients.

L’ensemble de ses collaborateurs est à votre service pour que vous puissiez rester connectés les uns aux autres, en famille et, au sein de votre univers professionnel.

Orange Tunisie s’engage à vous vous aider à surmonter cette période difficile en mettant à votre disposition ses services et canaux digitaux :

§ Vous avez la possibilité de recharger et payer vos factures à distance via votre carte bancaire sur le site orange.tn, avec Orange Money via le code *139# ou encore en téléchargeant l’application My Orange. L’application My Orange vous permettra également de suivre votre consommation, d’acheter des options mais également de chater avec un conseiller client

§ Pour les clients disposant d’une carte e-dinar, vous pouvez l’utiliser pour recharger et payer vos factures sans vous déplacer et ce via le code *119#.

§ Orange met à votre disposition son service SOS, disponible sur My Orange ou via le code *122#, qui vous permet de disposer jusqu’à 900 Mo de connexion et 9 min d’appels. Le montant accordé sera par la suite déduit de votre prochaine recharge.

Pour répondre à la demande plus élevée de consommation Internet de nos clients tout en préservant la disponibilité et la qualité de nos réseaux très sollicités pendant les heures chargées en journée, nous mettons à votre disposition, à partir du 27 Mars et jusqu’à fin avril, une nouvelle option Bon Plan Internet 25Go à 10dt valable de 1H à 10h disponible via le code *200# qui vous permettra de profiter de l’internet au meilleur prix. Vous pourrez ainsi en profiter pour télécharger vos documents volumineux, séries ou film ou encore effectuer les mises à jour de vos applications à moindre coût.

Orange Tunisie met également à votre disposition un catalogue d’offres Internet et de services divertissants exclusifs. Vous pouvez ainsi profiter gratuitement des meilleurs films tunisiens avec le service de streaming Artify via l’application My Orange et d’un mois offert sur Orange Box Vidéo, portail digital de divertissement, via le portail orangebox-tn.com

Orange Tunisie accompagnera également ses clients avec l’arrêt de la suspension de toutes les lignes à facture pour cause de non-paiement, la réactivation de toutes les lignes suspendues depuis le 15 mars 2020 et l’extension de la validité des lignes prépayées.

Enfin, les équipes d’Orange Tunisie travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales afin d’apporter leur support et soutien aux initiatives prises par le Gouvernement tunisien en offrant un accès gratuit à certains sites publics en lien avec la santé ou l’éducation, tel que les portails de l’Université Virtuelle de Tunis (www.UVT.RNU.tn) et l’Université centrale (www.universitecentrale.net).

Prenez soin de vous et de vos proches.

Source : Communiqué