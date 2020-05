Covid-19 – Tunisie : l’OMS appelle à la réduction de la facture numérique

Partagez 4 Partages

A l’occasion de sa 73e Assemblée mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a communiqué un ensemble de recommandations à destination des pays membres dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

L’OMS a, entre autres, appelé les pays membres à tirer profit des nouvelles technologies pour faire face à la pandémie et réduire la facture numérique.

L’Organisation a également souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à « l’autonomisation des patients, à la confidentialité des données, aux questions de sécurité et aux enjeux juridiques et éthiques, et à la protection des données personnelles ».

Elle a également appelé à « fournir à la population des informations fiables et complètes sur la Covid-19 (…) et à prendre des mesures face à la diffusion d’informations fausses et trompeuses et aux actes de cybermalveillance ».

Le projet de résolution proposé par les pays membres de l’OMS.

NJ