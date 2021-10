CoworkUp – Appel à candidature espaces de coworking et programmes de soutien aux startups

Dans le cadre des activités du programme “Centre de Transformation Digitale”, le ministère des Technologie de la communication, The Dot, l’association TunisianStartups et la GIZ lancent un appel à candidature pour la sélection de 15 structures : espaces de Coworking, incubateur, accélérateur ou autres programmes de soutien aux entreprises technologiques innovantes et/ou à l’écosystème de l’innovation dans les régions en dehors du grand Tunis.

Le projet “CoworkUP”, vise à offrir à ces structures l’opportunité de renforcer et améliorer leurs offres qui ciblent entreprises technologiques innovantes et/ou à l’écosystème de l’innovation dans toutes les régions de la Tunisie – sauf le grand Tunis. Il présente aussi aux startups la possibilité d’accéder à des opportunités d’appui et de développement dans leur région.

A travers “CoworkUP”, le ministère des Technologies de la communication, The Dot, TunisianStartups et la GIZ Tunisie appuient les écosystèmes locaux afin de mieux répondre aux besoins de leurs cibles en développant -entre autres – des services, des programmes et opportunités pour accompagner les Tech Startups et encourager l’esprit entrepreneurial et l’innovation dans leurs régions.

Postulez pour proposer un nouveau programme dans votre région! Budget alloué : jusqu’à 23 500 dinars par structure.

Pour candidater, suivez ce lien et inscrivez-vous, au plus tard le dimanche 31 octobre à 23h59. Lien pour inscription : http://coworkup.thedot.tn/