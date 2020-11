Cozi Business Incubator, un nouvel incubateur dans le sud tunisien

Partagez 0 Partages

Cozi Business Incubator est le nouveau-né de l’écosystème des incubateurs en Tunisie. Cet espace vient favoriser l’entrepreneuriat et la création de startup dans le sud tunisien et ainsi contribuer à la création de l’emploi et de la richesse en partenariat avec USAID et Tunisia Jobs.

Cozi Business Incubator consolide une logique de décentralisation via la création d’une plateforme regroupant tous les intervenants dans cet écosystème.

Le projet porte sur trois grands axes :

– La sensibilisation, la mobilisation et la présélection de 80 candidats ayant rempli dûment le formulaire

– Bootcamp 48h (formation intensive et pitch devant un jury) et la sélection des 15 incubés

– Incubation durant 4 mois pour les sélectionnés

L’objectif de notre incubateur est de créer des affaires rentables et croissantes avec des jeunes innovateurs du sud tunisien.

Le programme d’incubation permettra aux candidats de réaliser leurs idées en s’appuyant sur des formateurs et un network d’intervenants considérable afin de lever des fonds pour continuer leur mission une fois sortis de l’incubateur.

Cozi Incubator offre un espace créateur, stimulant, et un soutien multidimensionnel aux personnes intéressées : coaching, expertise dans différents domaines, élaboration de business plan et de « business développement » et la recherche de financement au démarrage.

L’équipe de Cozi Business Incubator donne rendez-vous aux jeunes du sud tunisien et porteurs d’idées de projets dédiés au développement dans les différents domaines d’activité lors de sessions d’informations pour leur présenter le projet ainsi que le cursus d’accompagnement.

Compte tenu du contexte sanitaire, les sessions d’informations seront diffusées sur la page Facebook de Cozi Business Incubator.

Pour vous inscrire à la phase de, veuillez cliquer sur ce lien : https://tripetto.app/run/EIE2KQQA1E.

Communiqué