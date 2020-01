Création de startup en ligne : vous en rêviez, Stripe l’a fait pour vous !

Partagez 2 Partages

La création d’une startup en ligne n’a jamais été aussi facile. Stripe, le géant américain de payement en ligne qui détient 16% de ce secteur juste derrière Paypal, a lancé sa plateforme de création de startup en ligne et tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier de ce service est :

Une idée de projet innovatrice

Un passeport valide

Un bon niveau d’anglais

L’équivalant de 500 USD en dinars tunisien soit 1400 Dt (vous devez avoir une carte bancaire internationale pour effectuer le payement, ou bien solliciter l’aide d’un de vos amis/parents pour le faire à votre place).

Donc, peu importe votre nationalité (sauf bien sûr les pays censurés économiquement par les USA), il suffit de vous rendre sur le site https://stripe.com/atlas, créer un compte et le vérifier par simple clic sur le lien de vérification envoyé à votre adresse email et enfin de remplir dûment le formulaire en ligne et attendre qu’on vous réponde.

Les champs du formulaire contiennent un nombre maximal de caractères donc vous devez être précis et clair pour que votre idée soit positivement reçue. Lors du remplissage du formulaire, vous serez amenés à télécharger une copie de votre passeport ainsi que ceux de vos partenaires : le passeport étant le moyen international de vérification d’identité car il contient votre signature qui sera comparée par la suite avec la signature électronique qu’on vous demandera de faire sur les papiers officiels que Stripe vous enverra par email une fois votre projet accepté !

Vous serez aussi sollicité via email par l’un des agents de Stripe si un document est manquant ou n’est pas clair ou bien pour vous demander plus d’informations sur votre projet, vos partenaires, le marché que vous visez, le pays de production si c’est un projet industriel, votre réseau de distribution…des questions routinières auxquelles vous devez répondre clairement.

Après 15-20 jours, Stripe vous envoie par email des documents à signer : tous les documents sont en anglais et répondent aux lois de finances américaines mais ne paniquez pas : Stripe vous suggère des firmes de comptabilité partenaires afin de faire bénéficier les « startupeurs » de remises exceptionnelles pour gérer la comptabilité de leurs sociétés.

Parmi les documents que vous allez recevoir, figure le numéro d’immatriculation «Tax ID» qui sert dans toutes les démarches administratives aux États-Unis et concernant le compte bancaire, Stripe s’est associé avec la Silicon Valley Bank « SVB » et vos comptes et accès sont créés automatiquement. Vous recevrez aussi la carte bancaire à l’adresse que vous avez spécifiée dans le formulaire.

Enfin, Stripe met à votre disposition un tableau de bord avec un accès sécurisé par double identification (par sms) afin de gérer votre entreprise : payements, virements, associés, rapports de vente et même génération automatisée de documents…tout y est et à portée de souris !

Voici le détail des dépenses minimales lié à la création d’une société aux États-Unis :

500$ Stripe Atlas

25$/mois Silicon Valley Bank

Autre bonus non négligeable (selon votre activité), toute inscription à Stripe Atlas vous offre 5000$ de crédits gratuit Amazon Web Service et jusqu’à 100 000$ crédits gratuits de Google Cloud Platform.

Le seul hic est que votre société sera créée dans l’état du Delaware, un état considéré par plusieurs pays européens comme étant un paradis fiscal, mais rassurez-vous : si votre projet est légal, vous pourrez vous lancer, avancer et faire prospérer votre entreprise.

Voici un récapitulatif des étapes à suivre pour créer une entreprise aux USA.

