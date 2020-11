Creative Hub by Conect organise un webinaire “Innovate and Grow Together”

Partagez 0 Partages

Creative Hub by Conect organise, samedi 28 novembre 2020, un webinaire : “Innovate and Grow Together”.

Le webinaire sera l’occasion de souligner l’importance de l’industrie créative et numérique, ainsi que de son impact économique et social, notamment en matière de création d’emploi et startups innovante.

“Innovate and Grow Together” présentera aussi les mécanismes de financement et d’aide proposés aux startups et studios créatifs et numériques, ainsi que les opportunités d’accès au marché africain et international.

L’un des objectifs de ce webinaire est également la présentation de la mission principale de Creative Hub.

Le webinaire sera diffusé sur la page Facebook de la Conect à partir de 10h.

Communiqué