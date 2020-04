Cybersécurité: Trend Micro reconnu leader de la détection et de la réponse en entreprise

Partagez 0 Partages

Trend Micro Incorporated, spécialiste des solutions de cybersécurité, a annoncé qu’il a été reconnu comme un «leader» dans The Forrester Wave ™: Enterprise Detection and Response, T1 2020.

Dans son évaluation basée sur 14 critères des fournisseurs de détection et de réponse (EDR), Forrester a évalué 12 fournisseurs de sécurité dans trois domaines distincts: l’offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché. Trend Micro a obtenu le score le plus élevé possible dans les critères de «télémétrie de point final» et «d’analyse de sécurité» (dans la catégorie d’offre actuelle), les critères de «vision du produit» et de «performance» (dans la catégorie de stratégie) et «clients d’entreprise» et « produits de la ligne de produits »(sous la catégorie présence sur le marché).

Selon une étude du Ponemon Institute, 68% des organisations ont été d’attaques de terminaux en 2019 et le coût moyen par violation de terminal est passé à 9 millions de dollars. Les acteurs de la menace continuent d’évoluer à mesure que la technologie évolue et il existe un besoin évident d’améliorer la protection contre les cybermenaces. Cette protection nécessite des solutions qui peuvent étendre les capacités de détection et de réponse à des couches de sécurité supplémentaires afin d’offrir une plus grande visibilité des activités suspectes.

Par exemple, l’hameçonnage étant le moyen le plus efficace pour un adversaire de cibler une organisation, Trend Micro a intégré la détection et la réponse entre les terminaux et les e-mails pour produire des enquêtes plus pertinentes. Une fois la principale source d’attaque couverte, les analystes peuvent remonter jusqu’au courrier électronique pour identifier toutes les parties touchées, contenir la menace et arrêter la propagation.

Trend Micro va au-delà des points finaux en mettant en œuvre la détection et la réponse inter-couches (XDR) au niveau des terminaux, du courrier électronique, des charges de travail en cloud et du réseau afin de supprimer les contraintes imposées aux équipes de sécurité des entreprises et d’offrir une vue consolidée des chemins d’attaque à travers les couches de sécurité. Par conséquent, les capacités EDR de Trend Micro font partie d’une offre de plateforme “XDR Trend Micro” plus robuste.

«Notre solution XDR permet une visibilité et une analyse qui seraient autrement difficiles ou impossibles à réaliser», a déclaré Steve Quane, vice-président exécutif de Trend Micro. «Nous pensons que cette reconnaissance en tant que leader de l’EDR souligne l’importance de simplifier et d’accélérer la détection et la réponse aux menaces, les avantages de notre offre XDR et notre vision de fournir à nos clients la solution la plus complète.»

Forrester a reconnu l’offre de Trend Micro dans plusieurs domaines, notamment:

«Trend Micro a une approche avant-gardiste et est un excellent choix pour les organisations qui souhaitent centraliser les rapports et la détection avec XDR mais qui ont moins de capacité pour effectuer de manière proactive la recherche de menaces.»

«Trend Micro offre des fonctionnalités XDR qui peuvent avoir un impact aujourd’hui.»

«Les références clients apprécient universellement l’engagement client de Trend Micro.»

«Une caractéristique du produit EDR de [Trend Micro] particulièrement intéressante est la mise en évidence d’objets remarquables lors d’une analyse des causes profondes. Ces objets fournissent des conseils pour des chasses aux menaces pivotantes afin d’identifier où d’autre adversaire aurait pu se trouver dans l’environnement. »

Trend Micro a reçu le score le plus élevé possible pour les critères suivants:

Télémétrie de point final

Analyse de sécurité

Vision du produit

Performance

Clients entreprises [dans la catégorie de présence sur le marché]

Revenus de la ligne de produits

Communiqué