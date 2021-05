Dabchy : le réseau social de la mode lance la fonctionnalité “Story”

Plus qu’une simple plateforme de E-commerce, Dabchy est un réseau social de la mode. C’est pour cela qu’il était évident de lancer la fonctionnalité “Story”, à l’instar de Snapchat, Instagram et Facebook… pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et leur assurer une user experience de qualité.

Un format adulé par les utilisateurs

En effet, la story fait fureur depuis quelques années. Ce format éphémère permet de poster du contenu qui peut être visionné pendant 24h.

En intégrant cette nouvelle fonctionnalité sur sa version mobile, Dabchy permet à ses “dabchouchas” d’interagir de manière plus immédiate avec leurs followers, de promouvoir leurs articles en partageant des outfits tendance, dans l’air du temps.

Une manière plus ludique de vider son dressing

Lancés depuis à peine quelques jours, les stories Dabchy rencontrent un succès inattendu. Des centaines de stories actives de dabchouchas qui racontent l’histoire de leurs dressings via un défilé de photos mettant en exergue un goût prononcé pour la mode.

Avec près de 500.000 dabchouchas et plus d’un million d’articles postés sur la plateforme, cette communauté férue de mode et de tendance est non seulement un moyen de vendre et d’acheter en toute sécurité, mais également un lieu où tout individu peut devenir un influenceur de mode, suivi par des followers et récoltant des likes.