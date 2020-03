“Dance Of The Dad”, un virus qui formate votre mobile?

Partagez 8 Partages

L’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI) a publié, samedi dernier, un bulletin d’alerte mettant en garde contre des messages hoax diffusés sur les réseaux sociaux.

“Nous attirons votre attention d’ignorer les messages parlant d’une vidéo intitulée « DANCE OF THE DAD » qui a été diffusée via les réseaux sociaux”.

“URGENT – Dites à tous les contacts de votre liste de ne pas accepter une vidéo appelée DANCE OF THE DAD. Il est un virus qui formate votre mobile. Attention, il est très dangereux. Ils ont annoncé aujourd’hui à la radio. Transmettre à autant que vous le pouvez”.

Ces messages alarmants sont, selon l’ANSI, des hoax. Des canulars, en d’autres termes.

“Il n’y a pas de rapports crédibles sur un virus comme celui décrit”, a noté l’ANSI dans son bulletin de cybersécurité recommandant de suivre ces mesures :

Ignorer complètement tous les messages qui qui ont l’air d’être différents et qui présentent des fautes d’orthographe ou de frappe.

Vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail ou affiché sur votre mûr de Facebook / Twitter / Instagram et en cas de doute n’y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimer le immédiatement.

Eviter d’installer vos logiciels, applications ou extensions depuis des sources non fiables.

NJ & Communiqué