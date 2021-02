Dar al Macharii (Attijari Bank) : planning des formations du 23 février au 2 mars

Partagez 2 Partages

Dar al Macharii – un projet d’Attijari Bank dédié à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets et entrepreneurs – a publié le planning des formations qui seront dispensées durant la semaine allant du 23 février au 2 mars.

Lancée en septembre 2020, cette initiative s’inscrit, rappelons-le, dans le cadre de la politique de la banque visant à appuyer l’inclusion économique.

Les formations assurées par Dar al Macharii sont totalement gratuites et s’adressent aux professionnels et aux dirigeants des très petites entreprises, clients et non clients de la banque pour les aider dans la gestion de leurs projets.

Planning :

23-02-2021 : Fiscalité des entreprises

23-02-2021 : Elaboration du Business Plan

24-02-2021 : Choisir la forme juridique de l’entreprise

24-02-2021 : Démarches administratives de création d’une entreprise individuelle

24-02-2021 : Comptabilité

25-02-2021 : Fiscalité des entreprises

25-02-2021 : Communiquer sur le Digital

26-02-2021 : “L’investissement le plus important que vous pouvez faire, c’est en vous-même”

26-02-2021 : Business Plan

01-03-2021 : Fiscalité des entreprises

01-03-2021 : Comptabilité

01-03-2021 : Finance d’entreprises

02-03-2021 : Approche conseil client

02-03-2021 : Business Plan

Pour participer aux formations en ligne, veuillez remplir le formulaire suivant en indiquant votre nom, la date, l’heure et le nom de la formation : https://bit.ly/354cxLN

Pour les formations en présentiel, veuillez-vous inscrire en cliquant ici : https://bit.ly/3k61NRg

D’après communiqué