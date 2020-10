Data Mobile : pourquoi les opérateurs ont augmenté les tarifs des paliers 25 Go et 55 Go ?

Partagez 22 Partages

Au 1er octobre, les paliers 25 Go et 55 Go – en prépayés – ont connu une augmentation de cinq dinars TTC. Le premier palier est désormais vendu à 30 dinars TTC, le deuxième à 55 DT. Cette augmentation a surpris plus qu’un et des voix commencent à se faire entendre sur les réseaux sociaux demandant des explications sur ce changement inopiné de la tarification de la Data Mobile.

D’après nos informations, ce sont en réalité les opérateurs qui ont insisté pour réviser les tarifs appliqués aux paliers de 25 et 55 Go. Cette révision a, d’ailleurs, été posée sur la table depuis 2019 par les opérateurs téléphoniques, mais le régulateur des télécoms a préféré tempérer compte tenu des circonstances par lesquelles passe la Tunisie, notamment avec la première vague du Covid-19. Il se trouve, cependant, que c’est justement cette première vague qui a déstabilisé l’équilibre financier du secteur. Décryptage.

Tout a commencé en 2016 avec l’attribution de la licence 4G aux trois opérateurs. Même si ces derniers ont fortement contesté le prix de la licence (plus de 470 millions de dinars pour les 3 opérateurs), ils ont fini par payer rubis sur l’ongle cette autorisation pour exploiter le réseau LTE en Tunisie.

A partir de ce moment, Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange ont commencé le déploiement de la 4G (donc une nouvelle installation allant de l’antenne relais jusqu’au coeur du réseau). Un investissement colossal a été entrepris pour l’achat des équipements et le recrutement/formation des ressources humaines. Depuis cette date, le dinar s’est beaucoup dévalué face à l’euro/dollar. Et cerise sur le gâteau : en 2018, le gouvernement a supprimé l’exonération douanière de 30% sur l’importation des produits technologiques (le matériel réseau notamment) dont les opérateurs bénéficiaient avant.

Avec le lancement de la 4G, les opérateurs ont opté pour la commercialisation des forfaits à des tarifs relativement réduits, soit 4 DT TTC/Go (bien que le prix adéquat soit aux alentours de 5DT et plus). Cette stratégie avait pour but de booster les ventes sur la 4G et remplir ainsi un réseau quasi-vide afin d’arriver le plus rapidement possible à un retour sur investissement (ROI).

En avril 2017, l’INT a préconisé aux trois opérateurs le lancement de forfaits à grand volume de téléchargement (texte de la décision disponible sur ce lien). Mais au lieu de vendre à environ 4DT le Go, le régulateur a fixé le prix de vente à 910 millimes TTC/Go pour le palier 55Go et 1 DT TTC/Go pour le palier de 25 Go. Une sorte de tarif privilégié pour les volumes de téléchargement élevés en vue de stimuler l’usage du haut débit mobile.

Le succès ne s’est pas fait attendre. Le parc d’abonnés utilisant les grands forfaits est passé rapidement de 2% à plus de 30% en à peine deux ans. La capacité réseau pour la 4G est, certes, plus sollicitée mais elle est encore loin du seuil de rentabilité pour parler d’un bon ROI.

Un premier but a été atteint avec succès (faire adopter à plus large échelle le haut débit mobile). Toutefois, un autre soucis s’est déclaré en cours de route : avec 2% du parc exploitant les forfaits 25 Go et plus, le revenu moyen par Go pour la Data Mobile était encore acceptable (il tournait autour de 4DT). Aujourd’hui avec plus de 30% du parc d’abonnés utilisant ce type de forfait (surtout après la première vague du confinement), le revenu moyen a considérablement chuté pour atteindre environ 1800 millimes/Go. Le gap s’est tellement creusé ces derniers mois que les pertes d’argent se sont cumulées au point de menacer sérieusement la santé financière des opérateurs.

Devant une telle situation, les opérateurs ont demandé à l’INT l’autorisation de les laisser fixer par eux même le prix le plus adéquat à ce type de forfait volumineux.

Après avoir reçu ces demandes de mise à jour -et suivant sa décision portant sur la fixation des paliers relatifs aux tarifs planchers en s’appuyant sur le principe de la liberté de fixation des tarifs– l’INT a décidé, conformément à la réglementation en vigueur, de permettre aux opérateurs d’appliquer les mises à jour tarifaires qu’ils ont demandé.

De ce fait, le prix unitaire du Go vendu est passé de 910 millimes TTC à 1 DT TTC pour le palier de 55 Go, et de 1 DT TTC à 1,2 DT TTC pour le palier de 25 Go. Rappelons que cette nouvelle tarification est appliquée uniquement aux régimes prépayés et sur ces deux paliers seulement. Toutes les autres offres Data Mobile restent, de ce fait, inchangées.

Walid Naffati