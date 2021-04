Dauphine Alumni – Une session virtuelle sur l’Intelligence artificielle et son impact social

Partagez 4 Partages



Le club tech de l’association Dauphine Alumni organise une visioconférence-débat sur le thème de l’Intelligence artificielle et son impact social, vendredi 30 avril, à 19h.

Lors de cette conférence trois personnalités vont intervenir sur trois thématiques liées à l’Intelligence artificielle :

– Intelligence artificielle et le numérique, impact sociétal avec Jean-Gabriel GANASCIA, Professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université et membre senior de l’Institut universitaire de France.

– Intelligence artificielle, regard sociologique avec Marouane JAOUAT, PhD étudiant à l’Université de Caen Normandie, Chercheur au CNRS.

– Intelligence artificielle et la Data avec Oussama RABOUN (promo 2019), Lead Data Scientist and Researcher, enseignant vacataire à EM Lyon.

Cette session sera animée par Dalel Ben Khlifa, chef de projet à Paris et diplômée MBA de Dauphine.

Une session de Q&A clôturera la soirée.

Pour s’inscrire : https://www.linkedin.com/events/intelligenceartificielleetimpac6788415308521594880

Notons que Dauphine Alumni est l’Association de tous les étudiants et diplômés de l’Université Paris Dauphine-PSL. Elle développe et anime une communauté de plus de 97.000 Dauphinois et a pour objectif d’être un véritable réseau d’entraide et d’accompagner les Alumni tout au long de leur vie professionnelle, en leur proposant des services adaptés.

Plus de cent évènements sont organisés chaque année par une vingtaine de Clubs professionnels et de loisirs ou dans le cadre du Pôle Mobilité Carrière. Dauphine Alumni est présente dans le monde entier grâce au vingt Chapters répartis entre la France et l’étranger.

D’après Communiqué