Déclin des feature phones sur le continent africain au 3e trimestre de 2020

Les expéditions de téléphones mobiles sur le continent africain ont enregistré un glissement annuel de 6% au troisième trimestre de 2020, selon les dernières statistiques avancées par International Data Corporation dans son rapport trimestriel Global Mobile Phone Tracker.

Cette baisse a été enregistrée, essentiellement, sur le segment des feature phones lequel a affiché un glissement annuel de 11,2% avec 29,4 millions d’unités expédiées en Afrique au troisième trimestre de l’année en cours.

Les smartphones ont, eux, enregistré une hausse de 14,1% avec 22,9 millions d’unités expédiées sur le continent africain au cours du troisième trimestre de 2020.

IDC explique cette augmentation par l’assouplissement de certaines restrictions appliquées par certains pays de la région et un changement de stratégie côté fournisseurs. Ces derniers offrent, à présent, plus de modèles en entrée de gamme. Selon le directeur de recherche chez IDC, Ramazan Yavuz, la demande sur les smartphones d’entrée de gamme a été motivée, essentiellement, par le basculement dans l’enseignement en ligne – du fait de la pandémie –, surtout que ces appareils sont ceux qui offrent un accès internet à la majorité des foyers africains.

La firme indique, également, que l’incertitude et la hausse du taux de chômage pendant ces temps de pandémie Covid-19, ont transformé les habitudes des consommateurs qui sont orientés davantage vers des produits riches en fonctionnalités mais dont les prix restent abordables.

Pour ce qui des marques les plus vendues dans la région, IDC avance que Tecno, Itel et Infinix – les marques commercialisées par le chinois Transsion – continuent de dominer le marché des smartphones avec des parts de marché cumulées de 42,2 % au troisième trimestre de l’année 2020. Le géant sud-coréen, Samsung, et son voisin, Huawei, arrivent deuxième et troisième dans le classement avec 19,9% et 8,7% de parts de marché, respectivement. La marque chinoise Xiaomi a, elle, doublé ses parts de marché en un an passant de 3% au troisième trimestre de 2019 à 7% durant la même période de l’année en cours.

Tecno et Itel sont, également, leaders sur le segment des feature phones. Les deux marques s’accaparent 76,6% du marché laissant Nokia en troisième place avec seulement 8% de parts de marché.

IDC note, par ailleurs, que les appareils dont les prix sont inférieurs à 200 dollars représentaient 89,3% du volume des téléphones expédiés en Afrique au troisième trimestre de l’année 2020.

La firme prévoit une augmentation de 4,6% des expéditions globales d’ici à la fin de l’année. Elle note, cependant, que l’évolution du marché dépendrait en 2021 de l’amélioration du contexte économique mondial, ce qui est, fortement lié à la disponibilité des vaccins anti-Covid.

Nadya Jennene