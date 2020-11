Deloitte – GovTech : comment réduire les dépenses grâce à la technologie ?   

Partagez 0 Partages

Les technologies appliquées au domaine de la gestion administrative peuvent aider les gouvernements à réduire drastiquement certaines dépenses. Pour en parler, nous avons invité dans ce 124e épisode de Startup Story sponsored by Ooredoo, Karim Koundi, associé Deloitte Afrique. Il a présenté quatre des dix grandes tendances analysées dans une étude réalisée par le cabinet sur les tendances GovTech pour l’année 2020.

Karim Koundi a évoqué, en premier, l’identifiant digital unique. Il a affirmé que les 24 pays européens – sur 28 – qui avaient adopté cette technologie ont réussi à faire économiser à leurs citoyens 850.000 heures de cavale entre les différentes administrations et aux entreprises 11 milliards d’euros. « L’impact de cette technologie est très important sur les gouvernements de par le principe du ‘once only’. Cela évitera aux citoyens de jouer au coursier ».

Citant comme exemple l’Estonie et le Nigéria, il a assuré que le premier pays avait gagné deux points dans son PIB et que le second avait réussi à réduire ses dépenses de 1 milliard de dollars et supprimer 62.000 emplois fantômes.

La deuxième tendance sur laquelle Karim Koundi est revenue est l’intelligence artificielle et son apport dans la gestion de l’administration. Selon notre invité, cette technologie peut être déclinée pour résoudre plusieurs problèmes notamment supprimer des tâches qui peuvent être traitées de façon plus automatisée et ainsi laisser l’occasion aux fonctionnaires de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, citant le domaine de la gestion de la fiscalité à travers des algorithmes intelligents.

« L’intelligence artificielle permet, par ailleurs, aux gouvernements d’anticiper les problèmes. Dans ce contexte de pandémie, par exemple, on peut en croisant les chiffres avoir des prédictions sur les deux semaines qui suivent et ainsi prévoir des mesures », a-t-il indiqué notant que selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – qui travaille beaucoup sur les prévisions en lien avec les épidémies – l’anticipation pourrait réduire les coûts de cent fois.

Il a évoqué, dans ce sens, les économies que les assureurs santé dans le monde avaient réalisé grâce à l’Intelligence artificielle et qui s’élèvent à 1,5 milliard de dollars.

Karim Koundi s’est, également, attardé sur la science du comportement qui combine aujourd’hui le Big Data, l’Intelligence artificielle, la modélisation, et la psychologie. « Elle permet surtout de définir l’impact d’une politique ou d’une mesure donnée sur le comportement du citoyen et ainsi d’anticiper pour prendre les bonnes décisions ».

Il est revenu, par ailleurs, sur l’expérience du citoyen – dans les démarches administratives –

, une grande tendance dans le monde. « Le projet GovTech mené par le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale est au cœur de cette tendance bien qu’il soit focalisé plus sur l’éducation et le social. Son objectif est de simplifier l’expérience du citoyen dans l’usage du service public à travers le digital. Il s’agit d’une migration vers le ‘life events’ avec un portail gouvernemental qui comprend une vue d’ensemble sur les démarches à suivre pour chaque évènement de vie ; achat d’une maison, inscription de son enfant à l’école… ».

Karim Koundi a conclu en soulignant que toutes ces tendances ne pourraient être mises en place sans une démarche d’innovation globale et des solutions élaborées ‘in house’. « L’écosystème devient alors force de proposition tout comme pendant la période de confinement ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene