Deloitte Tunisie recrute des consultants

Partagez 6 Partages



Dans le cadre du développement de nos activités Digitales, Deloitte Tunisie, étoffe ses équipes en recrutant des consultant(e)s confirmés (2à 3 ans d’expérience) ayant un fort attrait pour le développement.

En rejoignant Deloitte Conseil Tunisie, vous participerez à des missions variées visant à assister nos clients grands comptes, privés ou organismes publics, bénéficiant de l’expérience d’une équipe compétente dans un environnement sain.

𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬

En rejoignant Deloitte Conseil Tunisie, vous aurez l’opportunité de développer un set de compétences, partagées avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥

• Vous maîtrisez impérativement : La Programmation Orientée Objet, Framework Spring, SQL, Bootstrap, JUnit, Vue, React, Angular, Webservices SOAP/REST.

• Vous avez déjà travaillé avec les outils d’intégration continue : Git, Maven, Jenkins.

• Vous avez une bonne connaissance des activités DevOps : Orchestration de Containers (Openshift, Kubernetes…), gestion des clusters, Architecture microservices

• Autonome, curieux, dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles.

Envoyez-nous votre candidature sur l’adresse suivante : 𝐬𝐛𝐞𝐧𝐤𝐡𝐞𝐝𝐢𝐣𝐚(at)𝐝𝐞𝐥𝐨𝐢𝐭𝐭𝐞.𝐭𝐧

Communiqué