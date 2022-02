Dépassez les limites avec la toute nouvelle série Redmi Note 11

Partagez 1 Partages

À partir de 789 Dinars tunisiens, la série Redmi Note 11 rend à nouveau les spécifications du haut de gamme plus accessibles, élevant ainsi, le niveau des normes de l’industrie avec deux nouveaux appareils

Tunis, Tunisie, 11 Février 2022 – Xiaomi a annoncé hier le lancement officiel de la série Redmi Note 11, faisant avancer l’héritage de la série Redmi Note avec deux nouveaux modèles : Redmi Note 11S et Redmi Note 11. Relevant le défi d’apporter des spécifications et des fonctionnalités encore plus solides, la série Redmi Note 11 apporte à nouveau de puissantes mises à niveau de son système de caméra, de sa vitesse de charge, de son affichage et de son SoC, rendant les performances des Smartphones d’un niveau Flagship plus accessibles qu’auparavant.

Configuration d’une caméra d’un niveau Phare pour offrir des photos exceptionnelles

Élevant l’expérience phare de l’appareil photo, le Redmi Note 11S dispose d’un senseur principal de 108 MP, vous permettant de capturer et de partager des moments de votre vie en haute résolution et avec des détails réels. Utilisant le senseur Samsung HM2 avec un large focal de 1/1,52″, l’appareil photo principal exploite la technologie de regroupement de 9 en 1 pixels ainsi que le double ISO natif pour fournir de fabuleuses images avec une plage dynamique et des performances de couleur plus élevées ainsi que d’excellents résultats même en basse lumière . Le senseur ultra grand angle 8MP étend votre perspective avec un angle de vision de 118 °, et le senseur macro 2MP saisie les détails les plus fins de près. Ainsi que le senseur de profondeur 2MP sur Redmi Note 11S et Redmi Note 11 qui vous permet de créer un effet bokeh naturel pour vos portraits. La caméra frontale du Redmi Note 11S de 16 MP permet de capturer des selfies clairs et naturels.

Afficheur FHD + AMOLED DotDisplay atteignant un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et un design tendance, à bord plat

Atteignantd’un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 90 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 180Hz, Redmi Note 11 et Redmi Note 11S améliorent votre expérience d’écran avec des animations plus fluides et des transitions sans décalage, tout en enregistrant des touchers plus précis. Avec une taille d’écran de 6,43’’,Redmi Note 11 et Redmi Note 11S sont équipées d’un écran FHD + AMOLED DotDisplay avec une large gamme de couleurs DCI-P3, qui fournit des couleurs et des détails plus brillants, tout en atteignant jusqu’à 1200 nits pour assurer la clarté de l’écran même en plein jour.

Le bel écran est emballé dans un design en vogue à bord plat. De plus, avec deux haut-parleurs super linéaires situés en haut et en bas du téléphone, Redmi Note 11 et Redmi Note 11S offrent une expérience de divertissement complète avec un son stéréo immersif pour jouer ou regarder des vidéos.

Performance puissante sur Snapdragon® 680 et Charge rapide 33W Pro

Le Redmi Note 11S relève le défi avec un processeur Snapdragon® 680octa-core avancé et jusqu’à 8 Go de RAM. Le Redmi Note 11 est équipé d’un processeur MediaTek Helio G96 construit à l’aide d’un processus phare de 6 nm pour offrir des performances supérieures tout en économisant de l’énergie. De plus, les deux appareilsvous équipent d’une batterie de grande capacité de 5 000 mAh. Parallèlement à cette capacité de batterie exceptionnelle, le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 disposent d’une charge rapide Pro de 33 W, vous permettant de recharger à 100 % en environ une heure.

MIUI 13 : améliorer l’expérience de base à un tout nouveau niveau.

Au quatrième trimestre 2021, les utilisateurs actifs mensuels de MIUI ont dépassé les 500 millions. La dernière génération du système d’exploitation MIUI 13 offre une mise à niveau complète en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience de base – y compris un stockage plus rapide, une plus grande efficacité des processus d’arrière-plan, un traitement plus intelligent et une plus grande autonomie de la batterie – ainsi que des fonctionnalités utiles, notamment des barres latérales.

Une partie des smartphones, dont le Redmi Note 11/ Redmi Note 11S/ Redmi Note 11 Pro, déploiera la première vague de MIUI 13 au premier trimestre 2022, le calendrier de sortie pour les autres appareils étant publié progressivement sur le site Web de MIUI.

Disponibilité sur le marché tunisien

Le Redmi Note 11S est disponible en 3 versions : 6GB64GB, 6GB128GB et 8GB128GB.

Le Redmi Note 11 est disponible en 3 versions : 4GB64GB, 4GB128GB et 6GB128GB.

Le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro seront disponibles probablement en Mars 2022.

Communiqué