Des cartes e-dinar corporate accordées aux fonctionnaires de la sécurité nationale et des prisons et rééducation

Des cartes e-dinar corporate seront accordées aux fonctionnaires de la sécurité nationale et des prisons et rééducation, dans le cadre d’une convention de partenariat signée, lundi 1erjuin, entre la Poste tunisiennes et la mutuelle des fonctionnaires de la sécurité nationale et des prisons et rééducation.

La Poste tunisienne a indiqué que les adhérents de la mutuelle des fonctionnaires de la sécurité nationale et des prisons et rééducation pourraient utiliser ces cartes intelligentes pour encaisser leurs allocations ou encore comme moyens de paiement.

Ils auront également la possibilité de suivre les mouvements sur leurs comptes via l’application mobile de la Poste, D17, selon le communiqué de la Poste dont une copie est parvenue à la rédaction de THD.tn.

