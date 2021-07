Des emojis sonores débarquent sur Facebook Messenger

Partagez 0 Partages

Chaque jour, les gens envoient plus de 2,4 milliards de messages avec des emojis sur Messenger. Les emojis ajoutent de la couleur et de la vitalité aux conversations Messenger du monde entier. Mais si ces emojis pouvaient parler, quel son feraient-ils ? Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Emoji, Facebook donne une nouvelle dimension aux emojis de Messenger en lançant les “Sound Emojis”.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Messenger pourront utiliser les “Sound Emojis”, une nouvelle fonctionnalité qui leur permettra d’envoyer de courts clips sonores dans les chats Messenger. Les utilisateurs pourront choisir parmi une bibliothèque d’options allant des effets sonores (claquements de mains 👏, criquets 🦗, roulements de tambour 🥁 et rires diaboliques 👻) aux clips audios de vos artistes préférés, comme Rebecca Black, et de vos émissions de télévision et films préférés, comme F9 d’ Universal Pictures, Brooklyn Nine-Nine de NBC et Universal Television, et Bridgerton de Netflix et Shondaland. “Ah, le drame de tout ça.”

Chaque son est envoyé sous forme d’emoji (pas de mots), offrant des délices surprenants grâce à des clips audio culturellement pertinents.

Facebook lance également une bibliothèque complète de Soundmoji parmi lesquels les utilisateurs pourront choisir, qui sera régulièrement mise à jour avec de nouveaux effets sonores et des extraits sonores célèbres. Chaque son est représenté par un emoji, ce qui permet de conserver les emojis visuels que les gens aiment, tout en intégrant le son.

Pour découvrir les emojis sonores, les utilisateurs peuvent se rendre dans leur application Messenger, commencer une discussion, appuyer sur le smiley pour accéder au plateau des expressions et sélectionner l’icône du haut-parleur. De là, ils peuvent prévisualiser et envoyer leurs sound emojis préférés encore et encore.

Facebook a également révélé des données sur l’utilisation des emojis sur sa plateforme au cours des trois derniers mois. En Tunisie, le visage avec des larmes de joie, le cœur rouge, le cœur noir lourd, le gâteau d’anniversaire ainsi que les cerises sont les plus populaires.

De plus, au cours des trois derniers mois, Facebook a révélé qu’il avait constaté une augmentation de l’utilisation de l’emoji avion dans les publications Facebook, car l’assouplissement des restrictions se poursuit et le public s’intéresse de nouveau aux voyages à l’étranger.

Facebook révèle également qu’à l’échelle mondiale, les femmes créent plus de messages contenant des emojis que les hommes. Il est intéressant de noter que l’utilisation des emojis “rose” et “feu” est plus populaire chez les hommes que chez les femmes. Le visage lançant un baiser est l’emoji le plus populaire chez les femmes de la région EMEA.

Les principaux emojis en Tunisie :

Les 5 emojis les plus utilisés en Tunisie sont les suivants :

(Visage avec des larmes de joie)

(Cœur rouge)

(Cœur noir lourd)

(Gâteau d’anniversaire)

🍒 (Cherries (Visage avec des larmes de joie)

Les meilleurs emojis pour la nourriture et les boissons en Tunisie

Pour célébrer la Journée mondiale de l’emoji, Facebook a examiné comment les emojis de nourriture et de boisson sont utilisés dans la région sur la plateforme. Voici quelques-uns des principaux emojis de cette catégorie :

🍯 (Pot de miel) (Gâteau d’anniversaire) 🍫 (Barre de chocolat) 🍓 (Fraise) ☕ (Boisson chaude)

Comment utiliser les Sound Emojis :

Étape 1 : Rendez-vous dans l’application Messenger, lancez une discussion,

Étape 2 : Appuyez sur le smiley pour accéder au plateau des expressions.

Étape 3 : Sélectionnez l’icône du haut-parleur.

Étape 4 : Prévisualisez et envoyez vos soundmojis préférés encore et encore.

