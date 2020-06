Design Thinking : la méthodologie indispensable pour réussir son projet

Partagez 6 Partages

Enseigné dans les plus grandes universités du monde et adopté par les plus grandes firmes technologiques telles que Samsung, Apple ou encore Google, le Design Thinking et est une des méthodologies, des processus qui permettent à une entreprise ou une startup de mieux appréhender les problématiques auxquelles elle fait face et ainsi garantir sa pérennité. Pour en parler, nous avons invité dans ce 115e épisode de Startup Story, Ines Cheniour, fondatrice de Commit, et Khouldoun Bouraoui, CEO Ajile4UX.

Ces méthodologies, pratiques, ont, selon Khaldoun Bouraoui, un seul objectif : permettre à un entrepreneur de « favoriser ses chances pour réussir son projet ».

« Scientifiques, ces méthodologies sont basées sur l’expérience terrain, l’essai, le prototypage… elles permettent, de ce fait, de comprendre les choses d’une façon pragmatique et du côté de la user expérience, elles facilitent l’adoption des produits digitaux », a-t-il expliqué.

Selon Ines Cheniour, ces méthodologies de Design Thinking sont « indispensables, pour identifier le vrai problème à résoudre ». Un must dans le monde de l’entreprenariat, d’autant plus que le Design Thinking, « aide aussi à devenir une meilleure personne pour aller de l’avant dans l’expérience de l’entreprenariat ».

« Le Design Thinking est une façon de réfléchir et de voir la vie. C’est une approche centrée sur l’humain », a-t-elle ajouté soulignant que ces méthodologies nécessitent « un travail de groupe suivant une intelligence collective ».

Elle a noté, par ailleurs, que le Design Thinker, devrait être humble. « Nous n’avons pas de solution toute faite, nous sommes des cerveaux capables de réfléchir et de réagir au niveau de la technicité et d’apporter un regard externe ».

Le Management 4.0

Evoquant la notion de management 4.0, une notion liée au Design Thinking de par le focus sur le capital humain, Khaldoun Bouraoui a précisé que les entreprises devraient être orientées vers l’humain en interne. « Quand on fait de la startup, il faut mettre l’humain au top des priorités. Une entreprise est avant tout un ensemble d’individus », a-t-il indiqué.

Il a également souligné que cette méthodologie partait de la notion de l’expérimentation. En d’autres termes il faut plutôt « commencer par quelque chose, mesurer son impact et puis améliorer petit à petit, pour réussir ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene