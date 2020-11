Deux startups tunisiennes parmi les finalistes EMERGING Mediterranean

Partagez 0 Partages

Premier temps fort du programme EMERGING Mediterranean, le Bootcamp des 2 Rives s’est achevé hier avec un grand Pitch final. Les 10 startups finalistes sont annoncées aujourd’hui.

Organisé du 27 au 29 novembre derniers, avec LaStartupFactory depuis Casablanca et en ligne, le BootCamp des 2 Rives a permis aux 30 startups présélectionnées à l’issu de l’appel à candidatures d’EMERGING Mediterranean de suivre des formations, des ateliers et des coachings avec des experts de haut niveau. Pour rappel, 227 startups méditerranéennes, dont près d’un tiers est porté par des femmes, ont initialement candidaté pour participer à ce programme inédit d’accélération en Méditerranée. EMERGING Mediterranean est issu des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des Deux Rives et soutenu par l’Agence Française du Développement.

Ces 10 finalistes seront, ensuite, départagés lors de la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean, le 14 décembre 2020, depuis le stade Vélodrome de Marseille. Les 5 lauréats primés à l’issue de cette Conférence recevront une bourse d’amorçage de 7 000 €, intégreront le programme d’accompagnement du SIB C et participeront au Sommet EMERGING Valley des 7 et 8 avril !

Les 10 startups finalistes du programme EMERGING Mediterranean

EMERGING Mediterranean a annoncé les 10 finalistes de son programme :

Startups marocaines

My Tindy – Aida Kandil, CEO CloudFret – Driss Jabar, fondateur et CEO



Startups tunisiennes

Kyto-Prod – Olfa Kilani, fondatrice Ahmini – Meher Khelifi, fondateur



Startups algériennes

Brenco Engineering & Consulting – Sofiance Boudjema, COO YSA MED TECH – Mourad M. Benosman, co-fondateur



Startups mauritaniennes

Smart System Services – Alammy Diagana, co-fondateur DAADOO VDP – Aminatou Sy, co-fondatrice



Startups libyennes

Green Paradise – Seraj M. Bisheya, fondateur Speetar – Ahmed K. Elfaituri, co-fondateur



Avant le grand Pitch final ayant permis de sélectionner ces 10 startups finalistes, tous les entrepreneurs ont bénéficié de formations inspirantes, de coachings individuels, d’ateliers et d’échanges one to one avec des experts et mentors de haut niveau. Ils ont ainsi tous reçu un maximum d’outils et de conseils pour renforcer leur résilience face à la crise mondiale et pérenniser leur projet dans le temps, afin d’amplifier leur impact positif sur leur territoire et au service du bien commun.

Communiqué