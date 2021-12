DevFest Béjà organise sa 4e édition le 11 décembre

Partagez 0 Partages

Le groupe de développeurs Google de Béja (Google Developers Group Beja) organise la 4e édition de son évènement annuel DevFest Beja. Cet évènement se déroulera à l’Iset de Béja le 11 décembre 2021.

Des conférences, hackathons et workshops, et codelabs, sont au programme lors de cette édition qui se déroule sous les thèmes : Design Thinking, Android, Kotlin, Big Data, Digital Marketing, MachineLearning, Progressive Web Apps, Design Thinking et Cloud Study Jams…

D’après communiqué