DFRLabs : Une entreprise tunisienne a influencé la présidentielle via les réseaux sociaux

Partagez 189 Partages

Une entreprise tunisienne du nom de UReputation a mené une campagne digitale sophistiquée impliquant plusieurs sites web et les plateformes des réseaux sociaux pour influencer l’élection présidentielle de 2019 en Tunisie, a révélé Digital Forensic Research Lab (DFRLab) dans un rapport intitulé « Opération Carthage » et publié le vendredi 5 juin.

Facebook a, d’ailleurs, supprimé un total de 900 actifs affiliés à l’entreprise précitée dont 182 comptes Facebook, 446 pages, 96 groupes et 209 comptes Instagram. Le motif ? Violation de la politique du réseau social en matière d’ingérence étrangère.

Près de 3,8 millions de Facebookers étaient abonnés à une ou plusieurs de ces pages, 132 000 avaient rejoint les groupes dédiés et 171 000 suivaient les comptes Instagram.

UReputation disposait également de sites web dont la création remonte, à plus de cinq ans, selon DFRLab.

L’entreprise a utilisé toutes les plateformes susmentionnées pour influencer l’élection présidentielle de 2019 en Tunisie, remportée par Kaïs Saïed après un second tour face à Nabil Karoui, et d’autres élections dans dix pays africains dont le Togo.

Citant Facebook, le rapport de DFRLab a indiqué, que cette opération avait coûté 331 000 dollars en publicité sur le réseau social.

La firme a affirmé avoir commencé ses investigations sur les campagnes d’influence liées à la scène politique tunisienne en mai 2019, date à laquelle Facebook a démonté les pages du groupe israélien de marekting politique, Archimedes, accusé également d’avoir menée une campagne de désinformation visant la Tunisie. Quelques mois plus tard et en plus de la page liée à Archimedes « Stop à la désinformation », DFRLab a découvert une autre page « Fake News Checking » qui prétend également combattre l’intox et la désinformation.

La page a présenté durant le premier tour de l’élection présidentielle des informations peu flatteuses pour un des candidats, Youssef Chahed, mais a assuré une couverture positive pour son adversaire Nabil Karoui.

Le con-fondateur de cette page, un certain Moez Bhar qui se présente en tant que expert en cyberinfluence et intelligence numérique, est lui-même contributeur sur deux sites – Revue de l’Afrique et Africa News – et le site ureputation.net, selon DFRLab.

Le rapport au complet est disponible ici.

NJ