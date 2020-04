DigiConstat s’exporte à Oman pour aider les assurances à maintenir leur service sinistre

Partagez 2 Partages

La startup tunisienne DigiConstat a conclu un accord avec Al Madina Takaful, un des leaders sur le marché des assurances au sultanat d’Oman.

Le confinement, la distanciation sociale et la minimisation du contact avec le papier ont motivé cette assurance pour accélérer la digitalisation du sinistre automobile et garantir la continuité de son service sinistre fourni à ses assurés en cette période de pandémie du Covid-19.

DigiConstat va permettre aux assurés de Al Madina Takaful de déclarer d’une façon sécurisée un sinistre sur leurs smartphones en quelques minutes : l’assuré identifie son véhicule, prend des photos et enregistre un message vocal pour décrire les circonstances de la collision.

L’assuré continue ensuite à suivre toutes les étapes qui succèdent à la déclaration sur son téléphone sans se déplacer vers l’assurance.

Disposant d’un backoffice pour gérer les constats reçus, la compagnie d’assurance peut lancer une discussion instantanée et directe avec l’assuré éliminant toute communication lente et classique avec les appels téléphoniques et les emails.

Le 3 septembre 2019, DigiConstat a été sélectionnée par le régulateur financier omanais Capital Market Authority (CMA) parmi les 10 fintechs qui bénéficieraient de son support pour digitaliser le secteur financier à Oman.

DigiConstat a levé 600 000 DT depuis l’année dernière et continue à développer son produit pour aider les compagnies d’assurances à réduire le coût de gestion de sinistre et à lutter contre la fraude.

Communiqué