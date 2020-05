Digital Wallet: MS-Solutions, un acteur clé de la mise en place de la nouvelle plateforme

Partagez 7 Partages

L’annonce de la mise en place d’une plateforme nationale interopérable de mobile money qui permet aux bénéficiaires d’aides sociales de retirer leur argent dans environ 4000 points de distribution répartis entre bureaux postaux, agences bancaires et Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) a été saluée avec beaucoup de satisfaction par les intéressés qui adoptaient, en un temps record, ces nouvelles habitudes de retrait en espèces.

Dans une période où la distanciation physique est de rigueur et où les files d’attente ne sont pas recommandées, ce nouveau système de distribution d’aides sociales revêt une importance toute particulière et une originalité innovante, surtout lorsqu’il s’agit des DAB où le système cardless permet le retrait d’argent sans insertion de carte de crédit, mais en indiquant seulement le numéro de sa carte d’identité et un code d’accès délivré par sms.

Un projet concrétisé en moins d’un mois grâce à une collaboration sans faille entre acteurs publics et privés qui permet, depuis le 6 mai dernier, au citoyen bénéficiaire des aides sociales de pouvoir retirer son argent n’importe où, n’importe quand aux DAB, sans frais et quel que soit l’établissement où il s’est enregistré.

Moez El Ghali, CEO de MS-Solutions, société experte en solutions de paiement digital qui a participé très activement à ce projet citoyen, en mettant en place la plateforme bancaire de gestion des walletset des transactions, soulignait le rôle prépondérant joué par toutes les compétences tunisiennes ayant contribué au succès de la nouvelle plateforme mobilemoney :

« MS Solutions remercie la Banque Centrale de Tunisie, le Ministère des Finances, le Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale et le Ministère des Affaires Sociales ainsi que la Société Monétique Tunisie (SMT), la Poste Tunisienne, le Centre National de l’Informatique (CNI), l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et les trois opérateurs téléphoniques tunisiens, sans oublier le cabinet DELOITTE, et les banques participantes pour leur précieuse collaboration ainsi que pour leur confiance. Les équipes de MS Solutionsont trouvé tout à fait naturel d’accompagner bénévolement une cause tellement importante en ce moment, celle de la distribution facilitée et sans attente de ressources pour des populations souvent défavorisées. En un mois, grâce à une coopération exemplaire entre acteurs publics et privés, nous avons pu prouver tous ensemble notre capacité à interagir ensemble, de manière efficace et rapide. »

Rappelons que le Ministre des Finances tunisien, Nizar YAICHE, le 5 mai dernier , avait félicité, avec des mots pleins de passion, les acteurs concepteurs de cette nouvelle plateforme digitale dans un post sur son compte LinkedIn :« En quelques semaines, tous les aspects techniques, juridiques, financiers, processus, formation, ont été définis et mis en place. Bravo à tous ! … Derrière les caméras, il y a beaucoup de personnes qui sont fortement mobilisées et qui aident leur pays en toute discrétion. Et il y en a beaucoup. Je leur témoigne toute mon admiration ! »

Ce projet s’inscrit dans un programme de decashingqui ouvrira la voie au développement du mobile payment ainsi qu’à l’inclusion financière en Tunisie.

Communiqué