Digitalisation du parcours de soins, Katomi accompagne l’initiative tunisienne CoviDar

En décembre dernier, a été lancée sur deux gouvernorats, l’initiative citoyenne CoviDar, visant à assurer le suivi à domicile des patients suspects ou confirmés Covid. La société Katomi, spécialiste des solutions de digitalisation du parcours de soins a co-construit avec les initiateurs de CoviDar une plateforme numérique permettant d’assurer le suivi et la coordination des patients à domicile.

La plateforme, disponible sur le Web et sur les smartphones via une application mobile, permet aux médecins géolocalisés, de suivre quotidiennement, en complément d’une consultation, l’évolution des patients à proximité et d’être notifiés en cas de détérioration de leur état de santé. Cet outil permet également de suivre le parcours du patient depuis son premier contact avec le centre d’appel CoviDar jusqu’à son retour à domicile après une éventuelle hospitalisation grâce à un Dossier Patient Numérisé.

Cette première sur le territoire Tunisien, démontre, s’il en était besoin, de l’apport essentiel des outils numériques dans le secteur de la santé et de leurs impacts sur les systèmes de soins en termes d’efficience et d’optimisation de la prise en charge des patients. CoviDar, permet ainsi de réduire la charge qui pèse sur les structures de soins en limitant les hospitalisations et leur durée.

A ce jour, plus d’une vingtaine de médecins ont intégré la plateforme dans la gestion de leurs patients Covid à domicile et à terme, plus de 500 patients pourront bénéficier gratuitement de cet outil.

