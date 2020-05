Digitalisation du transport: Huawei propose des solutions innovantes pour accompagner la Tunisie

Partagez 5 Partages

La crise sanitaire internationale du coronavirus a fait prendre conscience de l’importance du numérique et va certainement accélérer l’adoption du digital, c’est pour cette raison là que le géant de la technologie Huawei continue encore plus de s’engager auprès du gouvernement tunisien pour l’accompagner dans la numérisation des moyens de transport.

Dans ce cadre, une réunion de travail s’est tenue jeudi 14 mai 2020 entre Anouar Maarouf, ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, avec les représentants du géant chinois Huawei : Spark Zhang, directeur général de Huawei Tunisie, Philippe Wang, vice-président exécutif, Northern Africa Region et Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques, Northern Africa Region.

Anouar Maarouf a salué les efforts de Huawei et son soutien au gouvernement tunisien pour lutter contre la propagation du coronavirus, en utilisant la technologie de pointe : « Huawei s’est tenue aux côtés des tunisiens depuis le début de l’épidémie. Ce leader international s’est engagé avec le gouvernement en mettant des solutions technologiques performantes au profit de plusieurs ministères comme celui du Transport et de la Logistique, de la Santé, des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, etc. »

«Ça fait maintenant 21 ans que Huawei s’est implanté en Tunisie. Pendant cette crise, nous avons mis tout notre savoir-faire et notre expertise à la disposition du gouvernement tunisien pour lutter d’une manière conjointe contre ce virus. Ce partenariat solide et de confiance s’inscrit dans une démarche solidaire et sociale envers la Tunisie pour l’aider à gérer efficacement cette crise sanitaire» a assuré Philippe Wang.

De sa part, Spark Zhang a indiqué que l’un des principaux objectifs de Huawei, est d’accompagner les pays partenaires, dont la Tunisie, à stimuler la transformation digitale : « En tant que Leader dans le domaine des TIC et pionnier de la transformation digitale, Huawei est en mesure de mettre à disposition du gouvernement tunisien de nombreuses solutions technologiques innovantes afin d’aider la Tunisie dans sa phase de transformation numérique d’une manière pratique, fluide et efficace ».

Adnane Ben Halima a de son côté mis le point sur l’importance de la transformation digitale dans le transport en Tunisie : « La numérisation des moyens de transports va permette d’éviter plusieurs problèmes en cas de crise comme dans le cas de l’actuelle pandémie : empêcher les risques entrants, prévenir le risque de propagation locale, protéger et contrôler les passagers et le personnel dans les aéroports, trouver des solutions rapides et efficaces en cas de contagion, etc.

M. Ben Halima a affirmé d’ailleurs que l’objectif de Huawei est d’accompagner et d’aider le gouvernement tunisien à rendre le transport plus intelligent : « c’est un partenariat gagnant-gagnant avec la Tunisie. Grâce à une technologie innovante et de bonnes compétences, Huawei pourra apporter les meilleures pratiques pour les aéroports, les ports, les chemins de fers et les transports unifiés, former des talents tunisiens, partager l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs, etc. ». Il a ajouté également que : « la digitalisation des moyens de transport aura certainement des avantages incontournables, parmi lesquels : améliorer l’expérience de voyage des passagers, améliorer la qualité de service, réduire les coûts, et augmenter le niveau de sécurité.

Dans ce contexte-là, Anouar Maarouf a appuyé l’importance des projets actuels entre le ministère et Huawei, tout en affirmant que : « la numérisation va stimuler la compétitivité, offrir de meilleures connexions, et apporter une valeur ajoutée aux différentes compagnies de transport et leurs clients. Nous sommes prêts en tant que ministère et gouvernement à mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs de digitalisation du transport dans notre pays ».

Communiqué