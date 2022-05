Digitalisation : la Tunisie et l’Estonie signent un mémorandum d’entente

Partagez 0 Partages

Le ministre des Technologie de la communication, Nizar Ben Néji, et son homologue estonien, Andrés Sutt ont signé, mercredi, un mémorandum d’entente pour consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la digitalisation et la e-gouvernance entre la Tunisie et l’Estonie.

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé la nouvelle dans un communiqué précisant que la cérémonie s’est déroulée en marge d’une visite de travail que le ministre effectue en Estonie depuis le 16 mai.

Une plateforme nationale d’interopérabilité des données entre les établissements étatiques – similaire au système estonien x-Road – serait mise en place dans le cadre de ce partenariat, à travers la création d’un identifiant numérique unique, telles que les solutions SmartID et MobileID développées en Estonie, et d’un portail national dédiée à la digitalisation des services administratifs.

NJ