Digitally Yours Podcast : Le nouveau podcast sur les droits digitaux à l’ère du Covid19

La pandémie Covid-19 a changé à jamais la face du monde. Cette catastrophe sanitaire est venue avec son lot de problèmes, de risques mais aussi d’avantages et de solutions. Que ce soit à l’échelle nationale ou internationale, la pandémie Covid-19 a – nul ne le conteste – accéléré davantage l’utilisation des technologies de pointe, la digitalisation et l’adoption de nouvelles solutions plus adaptées aux circonstances de vie que la guerre contre le SARS-Cov-2 a imposé à l’humanité entière.

La numérisation et l’utilisation massive des réseaux sociaux dans ce contexte épidémiologique a laissé transparaitre de nouvelles menaces, une prolifération dangereuse de la désinformation, l’ampleur de la fracture numérique entre certaines régions du monde et au sein même d’un seul pays et l’accès disproportionné aux nouvelles technologies. Ce sont ces sujets que nous avons abordé dans le nouveau documentaire audio en anglais : Digitally Yours Podcast.

Digitally Yours Podcast a été produit par StreamingHD (THD.tn) et Yosr Jouini, une cyber activiste tunisienne. Ce projet a pu voir le jour grâce à l’ISS Center avec le soutien de l’International ICT Policy for East and Southern Africa. Pour écouter les 10 épisodes de ce documentaire audio, cliquez ici.