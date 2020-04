DimaM3aB3athna by Orange: des spots publicitaires pour permettre aux aînés de voir leurs proches

Partagez 4 Partages

Pendant le confinement, garder le contact est essentiel. Nos smartphones et nos ordinateurs n’ont jamais été aussi utiles. Chaque jour, ils permettent aux Tunisiens de continuer à voir leurs proches. Mais voilà, pas tous les Tunisiens. Nos aînés, parents ou grands-parents, ne sont pas tous équipés.

Orange a donc décidé d’offrir des espaces publicitaires aux Tunisiens pour qu’ils puissent partager un message avec leurs aînés, directement à la télévision. Cette initiative permettra aux jeunes de communiquer avec eux et de leurs faire plaisir avec un message vidéo.

Comment ça marche ?

Via le mini site onresteensemble.orange.tn, les citoyens peuvent envoyer un message vidéo. Il leur suffira d’indiquer les nom et prénom de la personne à qui le message est destiné et de se filmer quelques secondes. Les vidéos sélectionnées apparaitront durant les publicités. Un message sera envoyé à ces personnes pour qu’elles puissent prévenir leur(s) proche(s) de la date et heure de diffusion du message à la télévision.

Communiqué