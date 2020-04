DontGoViral : l’Unesco et i4Policy lancent une campagne contre l’infodémie en Afrique

Partagez 1 Partages

La pandémie du Covid-19 s’accompagne d’une infodémie, une propagation de la désinformation et de la mésinformation rendant difficile pour les gens de trouver des informations exactes. Afin de contribuer à la lutte contre ce problème, l’Unesco, en partenariat avec le Innovation for Policy Foundation (i4Policy), lance une campagne en ligne visant à mettre à la disposition du public des contenus locaux sous licence libre dans les langues africaines locales afin de faciliter la sensibilisation sur la manière d’atténuer la propagation du Covid-19 sur le continent.

Pour le lancement de la campagne, le musicien et membre du parlement ougandais Bobi Wine a annoncé qu’il accordait une licence ouverte à sa dernière chanson à succès “Corona Virus Alert”, qu’il encourageait d’autres artistes à faire de même et qu’il invitait d’autres artistes et créateurs du monde entier à se joindre à la campagne #DontGoViral.

La campagne #DontGoViral est conçue pour activer les artistes et les entrepreneurs culturels à travers l’Afrique. Les participants à la campagne seront invités à s’assurer que tous les thèmes et les lignes directrices exprimés sont conformes à leur agence de santé officielle et aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’Unesco soutient le développement de contenus sous licence libre, le crowdsourcing de traductions dans les langues africaines locales et la diffusion par tous les médias, y compris la radio et la télévision, à travers le continent pour atteindre les communautés hors ligne et les plus à risque.

L’Unesco s’engage activement à soutenir le partage de l’information et la lutte contre la désinformation, notamment par l’accès à l’information dans les langues locales, pour combattre la pandémie du Covid-19. L’Organisation se consacre à assurer le libre accès à l’information scientifique, à exploiter la puissance de la diversité des contenus créatifs et des créateurs sur le continent, et à combattre la désinformation autour de la pandémie par l’innovation collective et les partenariats continentaux.

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.

D’après communiqué