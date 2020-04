E-learning : la startup Estiféda offre un accès gratuit à sa plateforme ‘Monprof.tn’

Partagez 14 Partages

La plateforme d’enseignement en ligne, Monprof.tn, met son savoir-faire, gratuitement, à disposition des enseignants du primaire et du collège en Tunisie.

Avec la crise du Covid-19 qui touche le monde entier, près de deux millions d’élèves tunisiens se retrouvent confinés et dans l’impossibilité de suivre leur scolarité.

Pour permettre aux enseignant(e)s de continuer leur mission, Estiféda, une startup spécialisée dans l’Edtech, propose une solution d’animation pédagogique, 100% tunisienne, intégrant le programme national, qui permet de créer et de diffuser des contenus de manière simple, de gérer des classes ou des groupes et d’analyser le suivi et la progression des élèves.

Monprof.tn constitue le complément idéal aux plateformes de visioconférence, Facebook Live et aux cours diffusés sur les chaînes de la télévision nationale.

Avec Monprof.tn, l’élève peut poursuivre son apprentissage et travailler sur du contenu ludique et interactif, envoyé par son enseignant et recevoir des cours et des exercice conformes au programme de l’éducation nationale.

Dans le cadre de cette opération, outre l’accès gratuit à la plateforme, Estiféda met à disposition des enseignants, des webinars réguliers pour les former sur l’utilisation de cet outil, un support pour les aider dans la création de leur contenu et une communauté pour s’entraider.

Les enseignant(e)s qui souhaitent utiliser Monprof.tn, peuvent s’inscrire sur le lien suivant: https://cutt.ly/rtKTrcb ou nous rejoindre sur la page https://www.facebook.com/Monprof.tn.

Communiqué