E-Payment – Khaled Bettaieb : Si nous continuons à ce rythme, nous perdrons en croissance

Partagez 2 Partages

Le directeur général de la Société monétique de Tunisie (SMT), Khaled Bettaieb, a été l’invité du 122e épisode de Stratup Story. Il est revenu sur l’évolution du comportement du Tunisien lors du confinement, notamment, en termes d’utilisation des moyens de paiement électronique. Il a, également, fait un état des lieux des transactions réalisées en ligne après le confinement.

Il a d’abord fait savoir que l’année dernière 92,6 millions de transactions d’une valeur de 14,4 milliards avaient été enregistrées. Au terme de l’année 2020, la SMT prévoit un total de 80 millions de transactions uniquement.

“En juin, nous avons réalisé 44,4 millions de transactions soit à peu près au même niveau que la même période l’année dernière. En août, nous avons atteint 61 millions de transactions. Si nous continuons à ce rythme, nous perdrons en croissance, cette année”, a-t-il précisé notant que le taux de croissance annuel s’était établi à 12%.

Et pour cause, le ralentissement de l’activité pendant le confinement. “Mars, avril et mai sont des mois très importants pour notre activité. Cette période a coïncidé avec le confinement, ce qui a eu un impact négatif”.

En effet, selon Khaled Bettaieb, à la veille de l’annonce du confinement, les Tunisiens se sont rués vers leurs banques et ont retiré d’importantes sommes en cash qu’ils ont ensuite dépensées sur plusieurs semaines. Ce qui a fortement impacté l’activité de retrait depuis les distributeurs automatiques de billets (DAB) et les paiements par carte bancaire. “Les gens ont tendance à utiliser leurs cartes bancaires pour régler leurs achats dans les grandes surfaces, en particulier. Mais ces commerces ont dû fermer pendant le confinement”.

Le directeur de la SMT a ajouté que le secteur avait accusé une baisse de 40% sur son activité pendant les mois de mars, avril et mai.

l’autre élément important qui a contribué à la baisse d’activité : l’absence de touristes. “Les touristes ont un comportement plus mature en termes de paiement électronique. En 2019, nous avons enregistré 8,3 millions de transactions internationales d’une valeur de 2,5 milliards de dinars (en devises étrangères), soit l’équivalent de 9% du nombre total des transactions et 17,4% du montant global. Cette année, en juin, nous avons enregistré 3,9% en nombre. D’ici à la fin de 2020, ce taux pourrait monter à 4,3%, soit la moitié de ce que nous avons réalisé l’année dernière ”, a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des paiements en ligne, Khaled Bettaieb a avancé que l’année dernière, 2,9 millions de transactions avaient été enregistrées pour une valeur totale de 224 millions de dinars.

“En neuf mois en 2020, nous avons fait 3,4 millions de transactions. Ce nombre pourrait monter jusqu’à 4,8 millions d’ici à la fin de 2020”, a-t-il indiqué soulignant que le taux de croissance annuel des paiements en ligne s’était établi à 20%.

Le directeur de la SMT a signalé, dans ce sens, que contrairement à ce qu’on pensait, la croissance ne s’était pas faite pendant le confinement, les consommateurs étant, plutôt, dans un processus de paiement en cash à la livraison.

“Le comportement est resté relativement le même pendant le confinement. Il y a eu une baisse sur certaines transactions (réservation de billets ou d’hôtels en ligne…) mais, il y a eu une hausse sur d’autres (paiement des factures)”, a précisé Khaled Bettaieb assurant, toutefois, que les habitudes des Tunisiens ont évolué depuis le confinement.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene