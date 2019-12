E-payment: les Tunisiens ont dépensé plus de 3 milliards de dinars en 2019

Partagez 37 Partages

Invité du 95eépisode de Startup Story, le directeur général de Monétique Tunisie (SMT), Khaled Bettaieb, est revenu sur les derniers indicateurs relatifs à la stratégie nationale de decashing et les projets futurs relatifs au paiement électronique en Tunisie.

Selon le DG de la SMT, la Tunisie aura enregistré au terme de l’année 2019, près de 80 millions de transactions par carte d’une valeur globale de 14 milliards de dinars.

Khaled Bettaieb a noté, dans ce sens, que par rapport à 2018, le nombre de transactions avait baissé mais leur valeur avait, elle, augmenté de par la hausse du panier moyen du Tunisien.

« En 2018, nous avons enregistré 82 millions de transactions pour un montant de 12 milliards de dinars entre paiements et retraits à raison de 24% pour la partie paiement et 76% pour les retraits. En 2019, la part des paiements par carte atteindrait 26% et celle des retraits 74% », a-t-il indiqué soulignant que l’évolution culturelle est en marche.

Concernant les projets mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de decashing, il a rappelé que pour changer les usages, les autorités de tutelles ont lancé, entre autres, l’inscription en ligne pour les élèves depuis 2018.

« Cette opération a été un vrai succès qui a touché un million d’élèves », a-t-il affirmé.

Il a, également, fait savoir que l’opération d’approvisionnement des librairies en manuels scolaires, lancée avec le ministère de l’Education, avait rapporté 25 millions de dinars pour 28000 transactions par carte.

Khaled Bettaieb a, aussi, rappelé, qu’au mois de mai de l’année en cours, le ministère des Finances avait équipé de TPE (terminal de paiement électronique) 104 établissements de recettes des finances permettant ainsi aux citoyens d’éviter de faire la queue.

« D’ici le mois de janvier, 200 établissements de recettes des finances auront été équipés de TPE », a-t-il annoncé.

Le DG de la SMT a, par ailleurs, salué l’initiative de Tunisie Autoroutes qui a commencé a distribué des Tag de télépéage gratuitement pour encourager le télépéage lancé en janvier 2019. Il est possible de recharger son tag de télépéage sur internet ou par téléphone.

Quant aux projets futurs, Khaled Bettaieb a annoncé que le paiement électronique par téléphone de la facture de la STEG serait prochainement dupliqué à la SONEDE.

De même pour les propriétaires de bureaux de tabac. Selon le DG de la SMT, ces derniers seraient bientôt amenés à payer leurs achats par carte.

Khaled Bettaieb a, aussi, révélé que la SMT travaillait sur un projet avec la CNSS afin de permettre aux auto-entrepreneurs de payer leurs cotisations sociales par téléphone ou sur internet.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene