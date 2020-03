E-santé : Katomi offre un accès gratuit à sa plateforme pour les soignants

Partagez 17 Partages

La startup tunisienne active dans le domaine de la e-santé, Katomi, a annoncé, vendredi, la gratuité d’accès à sa plateforme pour les professionnels de la santé.

“Dans ce contexte de pandémie au #Covid19 nous mettons gratuitement à la disposition des soignants notre plateforme de services de santé: télé-consultation, télé-expertise et messagerie sécurisée”, a indiqué Katomi sur sa page Facebook.

Katomi a été créé en 2016 pour apporter une solution alternative aux problèmes de gestion des images médicales générées dans la pratique quotidienne et ainsi permettre aux professionnels de la santé de gérer de façon simple et sécurisée l’archivage, la consultation et la comparaison de photos médicales.

Voici les liens pour s’inscrire :

NJ