E-sports en Tunisie : l’évolution du prizing dénote du développement de l’industrie

Les sports électroniques sont devenus un phénomène mondial, mais la Chine demeure le numéro 1 des pays où les e-sports sont massivement populaires que ce soit en termes de nombre de clubs, de gamers professionnels, d’audience ou encore d’évènements. Le Top 5 mondial 2019 compte également, dans l’ordre, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Suède et le Danemark.

L’intérêt accru pour les e-sports a fait augmenter les revenus de cette industrie de 27% en 2019 totalisant ainsi plus d’un milliard de dollars et a même fait des millionnaires parmi les équipes gamers professionnelles les plus en vogue.

Les prix de certaines compétitions peuvent atteindre les dix millions de dollars.

Certaines équipes perçoivent des salaires qui varient entre trois et cinq mille dollars par mois et par membre en Chine et aux Etats-Unis.

En Tunisie les e-sports ne sont qu’à leur début. La Fédération tunisienne de sports électroniques (Tesa) n’a vu le jour qu’en 2019. Elle est la toute première association sportive affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports, et dédiée aux sports électroniques. Dans ses locaux, la Tesa organise des formations et des tournois afin d’upgrader le niveau des gamers passionnés, entre autres, des jeux de combats.

Au lendemain de la naissance de la Tesa, plusieurs clubs sportifs tunisiens ont créé leurs clubs e-sports. On en cite les clubs professionnels de football : Espérance sportive de Tunis ou encore l’Etoile sportive du Sahel…

Pour en parler, Mohamed Ali Nebli a invité pour le troisième épisode de Gaming Story powered bu GlobalNet, deux membres de la Tesa : Aziz Ben Abdallah et Moez Sfaxi.

Les deux invités ont soutenu que les e-sports en Tunisie étaient en évolution en comparaison avec les dernières années, notamment depuis la structuration du secteur avec la création de la fédération des sports électroniques.

Ils ont également évoqué l’augmentation de la valeur du prinzing dans les compétitions organisées au niveau local.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene