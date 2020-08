Echange électronique des données: le projet de l’arrêté sur les modalités de mise en oeuvre approuvé

Partagez 0 Partages

Le Conseil ministériel, réuni lundi 24 août, a approuvé le projet de l’arrêté ministériel relatif à la fixation des modalités de mise en oeuvre du décret-loi n° 2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, a annoncé, mardi 25 août 2020, le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale.

Le ministère des Tic a souligné, dans un communiqué, que cet arrêté s’inscrivait dans le parachèvement du système juridique – réglementant l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.

Cet arrêté fait, en effet, partie des quatre principaux axes de la stratégie digitale nationale “Tunisie 2020” qui vise à amorcer la transformation digitale de l’Etat et améliorer la qualité des services administratifs, lit-on dans le communiqué du ministère des Tic.

NJ