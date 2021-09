El Pitch (S 03 – Ep 01) : un premier candidat en demi-finale

Partagez 84 Partages

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups. A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce premier épisode de la troisième saison, Ahmed Ayadi, Aymen Mohsni, Zied Rouissi, Rim El Fahem, et Ayhem Ghanmi, ont défilé un à un devant les membres du jury pour pitcher leurs idées ou projets en trente secondes.

Ahmed Ayadi est venu avec une idée inspirée de sa passion pour le monde maritime. Via son application Tuniboat, il propose la location de bateaux de plaisance en mettant en relation des propriétaires et des clients potentiels friands d’une virée en mer.

Aymen Mohsni arrive, lui, avec le rêve de permettre aux étudiants de manger « healthy » à petits budgets. Son idée est de trouver le juste milieu entre ce qu’il a appelé « fast food moderne » et « fast food traditionnel » en intégrant à la chaîne de valeur les éleveurs de cailles.

Zied Rouissi se veut innovant avec une application intelligente de contrôle parental pour protéger les enfants sur le web. Celle-ci permet de déterminer l’âge de l’utilisateur et ainsi analyser en instantané le contenu auquel il a accès pour le bloquer si l’utilisateur n’a pas l’âge requis.

Rim El Fahem s’est présenté avec l’ambition de lutter contre le gaspillage alimentaire en Tunisie. Grâce à une application, elle permet aux pâtisseries, boulangeries et autres espaces de distribution de liquider leurs invendus à des prix intéressants pour le consommateur.

Ayhem Ghanmi s’est attaqué, lu, à une problématique majeure qu’est le recrutement de talents qualifiés. Via des tests techniques et des hackathons, il souhaite permettre à des entreprises de trouver la perle rare parmi des développeurs aux compétences validées.

Après délibération le jury a retenu trois candidats qui sont passés un à un pour développer davantage leurs pitchs en répondant à une série de questions. Un seul a ensuite été qualifié pour la demi-finale.

Pour découvrir les candidats de ce premier épisode, veuillez visionner l’épisode sur la chaîne Youtube d’El Pitch.

Toute l’actualité d’El Pitch est disponible sur la page Facebook officielle de l’émission.

Nadya Jennene