El Pitch (S 03 – Ep 02) : une deuxième cohorte à l’épreuve

L’émission El Pitch revient sur les écrans avec une nouvelle saison. Diffusée chaque dimanche sur la chaîne privée El Hiwar, produite par StreamingHD avec le soutien de GiZ Tunisie, elle met en avant l’écosystème tunisien des startups. A chaque épisode, cinq candidats se présenteront devant un jury composé de Mouna Ben Halima, fondatrice et PDG de l’hôtel La Badira, Aymen Mbarek, directeur de l’Investissement chez IntilaQ, Aziz Majoul, consultant auprès de la Banque mondiale, afin de défendre leurs idées et projets et décrocher une place en demi-finale puis en finale.

Pour ce deuxième épisode de la troisième saison, Hidayat Ayadi, Oussama Maraii, Oussama Romdhane, Mehdi Tatar, et Mohamed Sadok Safraoui ont défilé un à un devant les membres du jury pour pitcher leurs idées ou projets en trente secondes.

Hidayat Ayadi a présenté un projet innovant permettant d’encadrer les enfants souffrant de troubles de l’apprentissage. Avec son équipe, elle s’occupe de détecter les enfants présentant ce type de troubles pour ensuite les faire diagnostiquer et suivre par un thérapeute. Cerise sur le gâteau, elle offre, également, une plateforme intelligente permettant de ditaliser tout le parcours thérapeutique de l’enfant

Oussama Maraii est, lui, venu avec l’idée de faciliter le parcours client des usagers des transports en commun. Sa plateforme permet de réserver et acheter en ligne des tickets de transport interurbain.

Oussama Romdhane propose, quant à lui, une plateforme dédiée au tourisme alternatif. Avec Kabylis, les utilisateurs peuvent réserver un séjour touristique dans une maison d’hôte, un camping, ou une expérience locale inédite.

Mehdi Tatar est, lui, aussi dans le tourisme. Son idée consiste à réunir sur une plateforme 100% digitale les promos hôtels mais également de faire le suivi et la gestion en temps réel des ressources de l’hôtel permettant ainsi au client d’avoir tous les services de l’hôtel sur une même et unique interface. La solution de Mehdi dispose, par ailleurs, d’un outil permettant de fluidifier la communication entre les différents départements d’un établissement hôtelier.

Mohamed Sadok Safraoui a, pour sa part, présenté une solution de suivi de régime. Son application permet à son utilisateur de pratiquer le régime alimentaire auquel il s’est soumis avec davantage de rigueur.

Après délibération le jury a retenu trois candidats qui sont passés un à un pour développer davantage leurs pitchs en répondant à une série de questions. Un seul a ensuite été qualifié pour la demi-finale.

Nadya Jennene